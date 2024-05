Cdx Capraia e Limite, ecco i candidati a sostegno di Di Mauro sindaco

SiAmo Capraia e Limite presenta la squadra che andrà alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Sabato 4 Maggio 2024, presso la Fornace Pasquinucci, il candidato sindaco per Capraia e Limite della coalizione di Centrodestra Emanuel Di Mauro ha presentato la lista dei candidati consiglieri e il programma elettorale.

Si è trattato di un momento d'incontro con la popolazione e simpatizzanti con cui i candidati al consiglio comunale hanno scambiato opinioni, si sono presentati e hanno esposto un loro punto di vista sul programma elettorale "Progetto Casa in Comune".

Di seguito i candidati in lista in ordine ufficiale:

Diego Crocetti, revenue manager in un albergo fiorentino, attuale coordinatore conunale di Forza Italia a Capraia e Limite.

Abita a Capraia e Limite.

Nicolò Tani, ex candidato Sindaco del 2019, attuale Capogruppo in Consiglio comunale in quota Fratelli d’Italia, assicuratore di professione.

Abita a Capraia e Limite.

Stefano Puglisi, Dottore Forestale ed ex appartenente al CNR (Bari e Firenze), è militante della Lega.

Abita a Capraia e Limite.

Santo Azzarello, geometra ma in passato consulente finanziario. Attualmente in corso di cambio resistenza presso il comune di Capraia e Limite. Vicino agli ideali del cdx, non ha tessere di partito.

Elisa Angeri, operaia impegnata da sempre nel volontariato e sensibile alle vicende domestiche. Veneta di nascita, abita a Capraia e Limite da diversi anni. Vicina agli ideali del cdx, non ha tessere di partito.

Orlando Mottola, ingegnere delle telcomunicazioni (anche all'estero) ed ex professore alle scuole superiori. E' stato consogliere comunale nel 2014. Abita a Capraia e Limite. Iscritto a Fratelli d'Italia.

Giancarlo Ducceschi (DJ Lapo), collaboratore scolastico ed appassionato di musica ed eventi mondani. Abita a Capraia e Limite e da sempre vicino agli ideali del cdx, non ha tessere di partito.

Giulia Cicci, diplomata nel settore Commerciale, barista di professione, è cresciuta a Montelupo, ma da sempre presente a Capraia e Limite. Militante della Lega.

Giovanni Amoruso, appartenente alle forze dell'ordine, è un appassionato di sport e sindacalista del settore Sicurezza, abita a Capraia e Limite. Vicino agli ideali del cdx, non ha tessere di partito.

Camilla Simoncini, montelupina, laureata in scienze politiche (a breve anche Giuridiche) si occupa di bandi pubblici. Da sempre presente nel nostro territorio. Iscritta a Fratelli d’Italia.

Sara Cavini, empolese, militante di Fratelli d'Italia, è avvocato, ma attualmente funzionario nella Pubblica Amministrazione dove svolge la funzione di RUP.

Manuel Razzuoli (Boretto), consigliere comunale uscente in quota Fratelli d’Italia, geometra con un passato da agente immobiliare. Attualmente lavora presso una farmacia in un comune limitrofo come magazziniere. Grande appassionato di Sport, abita a Capraia e Limite.

"Il gruppo di SiAmo Capraia e Limite è al servizio della comunità e delle istituzioni comunali, nella modalità che i cittadini ci chiameranno a svolgere. Sono molto orgoglioso delle persone che fanno parte del mio gruppo e le nostre diversità sono senza dubbio la nostra ricchezza più grande - afferma il candidato sindaco Di Mauro. Vorrei ringraziare tutti i componenti della lista per la fiducia che hanno riposto in me e nel nostro Progetto di siAMO, nato nel 2021 e basato su una forte componente umana che questa squadra alimenterà ancora di più. Siamo certi che il nostro progetto sia ben apprezzato anche da elettori che generalmente non votano il centrodestra. La presenza di esponenti di zona che vanno dalla Città Metropolitana fino al Governo nazionale ci aiuterà nel muoverci per avere un supporto diretto e corale da parte di tutto il centrodestra. Ecco perchè siamo l'alternativa più plausibile alla sinistra".

Fonte: SiAmo Capraia e Limite