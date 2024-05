Centri estivi Verde Azzurro Empoli, pubblicato l'avviso per i gestori

Come da tradizione, l'estate è sinonimo di centri estivi, un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi di età compresa fra 3 e 14 anni, nel periodo estivo di chiusura delle scuole. Di fatto, i centri estivi sono un’opportunità importante per le famiglie, in quanto permettono di poter gestire al meglio i propri figli nel periodo in cui le scuole sono chiuse. E l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di garantire ogni anno un servizio ricco di proposte per tutte le età, con un'offerta in grado di dare risposte nel quadro di un sistema integrato fatto di politiche educative e formative di qualità.

Proprio per permettere l'organizzazione del nuovo calendario, sono stati pubblicati due differenti avvisi pubblici che si rivolgono ai potenziali gestori: c'è l'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco annuale di soggetti gestori dei centri estivi da iscrivere nel cartellone Verde Azzurro e, novità 2024, c'è un avviso pubblico per la richiesta di assistenza socio-educativa all'interno dei centri estivi. Da quest'anno, per organizzare al meglio il servizio, è stato deciso di pubblicare uno specifico avviso pubblico specifico che si rivolge agli organizzatori dei centri estivi privati in quanto le attività del cartellone Verde Azzurro prevedono già l'assistenza socio-educativa fra i benefit offerti dall'amministrazione fra i quali sono presenti fra gli altri anche pasto, uscite con lo scuolabus e utilizzo dei locali scolastici.

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda l'avviso per la costituzione dell'elenco annuale di soggetti gestori dei centri estivi da iscrivere nel cartellone Verde Azzurro, per presentare le domande di partecipazione, corredate dalla necessaria documentazione e secondo le modalità previste dall'avviso, c'è tempo fino alle ore 11 del 13 maggio 2024. Avviso pubblico, domanda di iscrizione nel cartellone Verde Azzurro anno 2024 e Scheda di progetto sono disponibili cliccando il seguente link https://bit.ly/4a7BZ0X . Per avere ulteriori informazioni sull’avviso è possibile scrivere all’ufficio Scuola del Comune alla mail scuola@comune.empoli.fi.it oppure via posta elettronica certificata comune.empoli@postacert.toscana.it e, in quest'ultimo caso, dovrà sempre essere specificato l’oggetto della richiesta e l’ufficio destinatario della comunicazione (ufficio Scuola). I quesiti e le relative risposte di interesse generale verranno pubblicati sul sito web del Comune di Empoli, comune.empoli.fi.it, nella sottosezione dedicata ai Centri estivi – Cartellone Verde Azzurro anno 2024.

Per quanto riguarda l'avviso per la richiesta di assistenza socio-educativa all'interno dei centri estivi non compresi nel cartellone Verde Azzurro, dunque privati, le domande dovranno pervenire dall'associazione che gestisce il centro estivo tassativamente entro e non oltre il 3 giugno 2024: dovranno essere inviate all'ufficio Scuola del Comune di Empoli tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it e per conoscenza tramite mail semplice all'indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it. Come già avvenuto negli anni scorsi, il Comune cercherà di garantire per quanto possibile la continuità relazionale e affettiva instaurata durante l'anno scolastico fra minore/adolescente ed educatore scolastico.

