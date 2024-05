Chiesina e le sue Frazioni, i candidati per Claudio Cortesi

Si è svolta sabato 4 maggio, in piazza Vittorio Emanuele II presso la trattoria La Cuccagnina, la presentazione delle candidate e dei candidati per il consiglio comunale della lista "Chiesina e le sue Frazioni".

Davanti a un pubblico numeroso il candidato sindaco Carlo Cortesi ha presentato i 12 candidati, 6 uomini e 6 donne, con un'età media di 46 anni.

Per il candidato sindaco Carlo Cortesi "sono davvero orgoglioso della nostra lista, un mix di giovani e adulti, che rappresentano chi studia, chi lavora e chi è in pensione, così come sono rappresentanti il centro cittadino e le frazioni. Abbiamo una squadra veramente bella e competitiva, e ci impegneremo per farla conoscere a tutta la cittadinanza, insieme al nostro programma".

L'incontro, a cui erano presenti anche il consigliere regionale Marco Niccolai ed il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, è stato aperto con un ricordo e un pensiero per Roberto Teglia. Cortesi spiega perché "5 anni fa abbiamo chiuso qui la campagna elettorale con Roberto, adesso non è più con noi ma il suo ricordo e la sua determinazione restano un esempio per me e per tanti che lo hanno conosciuto".

Questo l'elenco dei candidati con età e professione:

Mauro Baglioni, 58 anni - pensionato.

Jessica Gori, 22 anni - animatrice turistica

Ardita Guidi, 36 anni - geometra

Giuliano Irmeni, 62 anni - pensionato

Jonathan Lucchesi, 39 anni - social media manager

Roberta Mazzetti, 58 anni - commercialista, consigliera comunale uscente

Cristina Pellegrini, 21 anni - studentessa universitaria

Florian Qafemali, 35 anni - capo officina azienda multinazionale settore ferroviario

Mauro Quiriconi, 63 anni - artigiano

Adriano Spadoni, 48 anni - ingegnere

Gessica Spolaore, 50 anni - insegnate

Manuela Teletianu, 56 anni - autista soccorritore ANPAS