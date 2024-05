Fondazione CR Firenze sostiene progetti per l’autonomia e l’inclusione di studenti con diverse abilità cognitive

Abbattere le barriere fisiche e quelle culturali, a scuola come nei luoghi dello sport e della cultura, per incoraggiare i ragazzi con certificazione (in particolare 104) a diventare protagonisti della propria vita. È questo l’obiettivo del bando “Passaggi - dalla scuola all’autonomia” con il quale Fondazione CR Firenze vuole sostenere progetti originali, innovativi e sperimentali che intendono facilitare l’autonomia e l’inclusione di studenti e studentesse con capacità cognitive diverse che frequentano gli ultimi due anni delle scuole superiori.

Il bando è rivolto agli enti del Terzo Settore della Città Metropolitana di Firenze, comune capoluogo incluso, che riescano a includere nel progetto come partner almeno una scuola secondaria di II grado, pubblica o paritaria. A disposizione ci sono in totale risorse per 300 mila euro; Fondazione CR Firenze si impegna a finanziare fino all’80% del costo complessivo del progetto.

Le idee progettuali possono essere presentate fino al 30 giugno. In una seconda fase le idee selezionate dovranno essere approfondite e tradotte in piani esecutivi attraverso la presentazione di un progetto dettagliato e completo. Il bando “Passaggi - dalla scuola all’autonomia” è ideato in collaborazione con il team di esperti del Centro Studi Erickson di Trento e realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

“Sappiamo quanto sia importante preparare i giovani con abilità intellettive diverse ad affrontare la vita senza scuola, in un contesto socio-economico che è ancora impreparato ad accoglierli - commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori -. Gli ultimi anni delle scuole superiori dunque sono cruciali, passaggi di vita delicati, in un periodo critico come quello dell’adolescenza, e determinanti per favorire una vita dignitosa. Il Terzo Settore e la scuola sono impegnati nel sostenere il percorso scolastico degli studenti con capacità intellettive diverse, ma per fare passi avanti serve oggi avere una visione del futuro di questi giovani: vogliamo dare il nostro contributo affinché, fin dai banchi di scuola, si possa preparare, potenziando competenze e autonomia, un futuro fatto di indipendenza e autodeterminazione”.

Dichiara Roberto Curtolo Dirigente Ufficio III USR Toscana: “Con il Bando Passaggi la Fondazione CR Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale vuole sostenere progetti originali, innovativi e sperimentali che intendono facilitare l’autonomia e l’inclusione di studenti e studentesse con disabilità intellettiva che frequentano gli ultimi due anni delle scuole superiori. Abbattere le barriere fisiche e quelle culturali, a scuola come nei luoghi dello sport e della cultura, per incoraggiare i ragazzi con disabilità a diventare protagonisti della propria vita. È questo l’obiettivo del bando e dalla scuola all’autonomia”.