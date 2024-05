Keu, sopralluogo del commissario Vadalà ai terreni inquinati di Montramito

Sopralluogo stamani del Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per le bonifiche nazionali, ai terreni oggetto del processo per traffico illecito di rifiuti (keu) e inquinamento ambientale a Montramito, nel comune di Massarosa (Lucca).

"Dopo aver sollevato la questione la scorsa settimana al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che abbiamo incontrato assieme all’onorevole Deborah Bergamini - commenta il segretario provinciale di Lucca per Forza Italia, Carlo Bigongiari - il ministero ha inviato subito uno specialista per un sopralluogo". Subito dopo aver visitato il sito, il Generale Vadalà è stato ricevuto dalla Sindaca Simona Barsotti, dal Vicesindaco Damasco Rosi e dall’Assessore all’Ambiente Mario Navari del Comune di Massarosa.

"Intendiamo ringraziare il Commissario per la sua attenta e tempestiva visita e per l’impegno che ha preso nel voler trovare una soluzione al problema dichiara il Segretario Comunale di Forza Italia a Massarosa Daniele Altemura - si è preso l’impegno nel giro di pochi giorni di fare un punto sulla situazione, dopo aver interpellato le altre Istituzioni presenti alla Conferenza dei Servizi, ossia Regione Toscana ed Arpat di Lucca. La Conferenza infatti dovrà esprimersi anche sul piano di sicurezza presentato nel dicembre scorso dal consorzio di Montramito. Lo stesso Commissario - ha aggiunto Altemura - ha appreso che in questo progetto di bonifica sono coinvolti imprenditori e non ha escluso di poter trasformare Massarosa in un progetto pilota per il settore mediante un accordo sinergico tra pubblico e privato fermo restando la sostenibilità economica dell’operazione- Ringraziamo il Ministro Gilberto Pichetto Fratin e l’Onorevole Deborah Bergamini per il loro impegno concreto. Crediamo che questa possa essere una risposta anche alle esigenze del territorio fermo garantendo ovviamente l’interesse primario alla sua tutela, alle attività economiche ed in generale a tutta la collettività. Una dimostrazione concreta che quando si vogliono trovare soluzioni per la propria gente le polemiche politiche possono e devono essere messe da parte”.