"Partita applaudita", a Empoli il torneo Pulcini con soli applausi in tribuna

Il giorno 9 maggio 2024, alle 19.30 presso il campo sportivo Baldinotti in via Livornese a Empoli, si terrà un torneo della categoria Pulcini 2013 denominato "La partita applaudita".

Al torneo, in collaborazione con Calcio Fair Play Toscana e Calcio Più, parteciperanno le squadre Us Ponte a Elsa 2005, Certaldese e Rondinella Marzocco. Come spiegato dagli organizzatori, la specificità dell'evento sarà nel comportamento che i genitori spettatori dovranno osservare. Durante le partite sarà infatti possibile solo applaudire, non si potrà incitare, parlare o commentare le azioni dei giovanissimi atleti in campo. Ad essere ammessi saranno dunque solo gli applausi, "i veri protagonisti - concludono dall'Us Ponte a Elsa - saranno solo i ragazzi. Intervenite numerosi".