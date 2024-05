Pd Poggibonsi presenta i candidati a sostegno di Susanna Cenni

Lo scorso venerdì Susanna Cenni, la candidata del centrosinistra alle prossime amministrative di Poggibonsi, ha presentato il programma elettorale denominato “Futura: la città che verrà” ; si è trattato di un incontro pubblico molto partecipato nel corso del quale sono stati presentati anche i candidati e le candidate al Consiglio comunale e le tre liste che formeranno la coalizione quella del Partito Democratico, la lista civica “Futura” e la lista “Uniti per Poggibonsi” che comprende +Europa, PSI e Italia Viva Poggibonsi.

"Una grande soddisfazione per il Partito democratico di Poggibonsi – afferma Lore Lorenzi, segretaria del partito – una lista composta da uomini e donne provenienti da mondi diversi – commercio, professioni, lavoro, sanità, sport. Una squadra di persone con un’esperienza politica e professionale certamente utile per il ruolo futuro. Ma non c'è solo la competenza, c'è anche la volontà di rappresentare le donne (la metà dei candidati è donna), i giovani, (la metà dei candidati ha meno di 35 anni) e i giovanissimi, le frazioni di Staggia e Bellavista, il mondo del volontariato e dell'associazionismo. C'è stato un lavoro di allargamento e di rinnovamento che viene da lontano, anticipando il nuovo corso del partito nazionale, per preparare una squadra in grado di rappresentare la Poggibonsi del 2024 e in grado di coglierne le sfide che abbiamo di fronte".

"Nel corso di questi mesi - continua Lorenzi - il Partito Democratico ha intrapreso insieme alla candidata un cammino di ascolto e dialogo con altre forze politiche che hanno portato alla costruzione di una coalizione ampia e rappresentativa delle forze del centrosinistra e che ha ricevuto l’approvazione all’unanimità dell’Assemblea comunale del partito lo scorso 29 aprile. Abbiamo di fronte un mese intenso - conclude la segretaria - nel quale tutti insieme continueremo a creare occasioni di incontro nei quartieri, nelle frazioni, con gruppi di cittadini o con incontri al mercato, in centro e alla coop di Salceto, per presentare il programma elettorale e le candidate e i candidati del Partito Democratico".

Lista Partito Democratico

Belli Tiziana, 62 anni - pensionata settore bancario

Bianchi Lisa, 32 anni - commerciante

Borri Bruno, 30 anni - impiegato

Ceccherini Daniela, 56 anni - impiegata

Ciappi Mattia, 24 anni - praticante avvocato

Cifarelli Mattia, 32 anni - operaio settore tipografia

Cipriani Giuditta, 31 anni - avvocata

Giomini Filippo, 23 anni - studente universitario in diritto per le sostenibilità

Lecami Carlotta, 32 anni - allenatrice di pattinaggio

Maestrini Saverio, 23 anni - impiegato settore assicurazione

Melani Franco, 69 anni - pensionato metalmeccanico

Nastasi Stefano, 56 anni - geologo

Parigi Silvia, 54 anni - impiegata commerciale

Pietrella Enrico, 52 anni - ingegnere, sviluppatore immobiliare grande distribuzione

Ricci Roberta, 53 anni - ristoratrice

Scarselli Gabriella, 63 anni - dirigente amministrativa

Fonte: Pd Poggibonsi