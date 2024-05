Premio Ceppo Ragazzi e Giovani, buoni libro per oltre 120 ragazzi

Alessio Mosca, con “Chiromantica medica” (Nottetempo) è il vincitore della 68a edizione del Premio Ceppo Racconto. E’ stato votato domenica 5 maggio dalla Giuria dei 23 Giovani Lettori composta dai seguenti membri, selezionati su cinquanta candidati degli Istituti secondari di II grado. Benedetta Niccolai (Fondazione Cassa di Risparmio – Istituto Forteguerri); Gabriele Sgueglia (Comune di Pistoia – maggioranza); Irene Bottacci (Comune di Pistoia – minoranza); Marco Paoli (Fondazione Chianti Banca); Glenda Giacomelli (Fondazione Poma); Lorenzo Scalise (Consiglio Regionale della Toscana); Lucrezia Leporatti (Berni Store); Zahra Batool (Regione Toscana, Istituto Einaudi); Edoardo Castellani, Emma Lou Lamothe (Istituto Mantellate); Vittoria Borgognoni, Giorgia Giuliani Gusman (Istituto Pacini); Elisa Bechini, Camilla Caddeo, Enrico Rosellini (Istituto Petrocchi); Marta Scatizzi, Martina Leone (Istituto Duca D’Aosta); Silvia Bernocchi, Giulia Campagna, Martina Pratesi (Istituto Forteguerri); Hanh Pisano, (Istituto Einaudi); Cecilia Faretra, Claudia Gonzalez (Istituto Lorenzini - Pescia).

Dichiarazione di Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente e direttore del Ceppo: “Anche quest’anno siamo molto soddisfatti dei grandi risultati ottenuti dal Premio Ceppo Ragazzi e dal Premio Ceppo Giovani. Fra aprile e maggio, sono stati premiati, con buoni libro della Libreria Lo Spazio Pistoia offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, oltre 120 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Pistoia e oltre. Sono stati inoltre coinvolti nei laboratori e negli incontri oltre 1000 ragazzi, fin dall’Omaggio a Don Lorenzo Milani e a Francesco Guccini-Loriano Macchiavelli alla San Giorgio in ottobre, per proseguire a gennaio, febbraio, marzo e aprile al Consiglio Regionale della Toscana, alla Biblioteca San Giorgio, al Piccolo Teatro Bolognini, alla Libreria Lo Spazio Pistoia, alla Libreria Giunti al Punto di Pistoia, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia con eventi quasi sempre dedicati alle giovani generazioni. Pistoia si conferma ancora una volta Città che Legge e che Scrive, grazie a Regione Toscana, al Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Pistoia, Fondazione Caript e Fondazione Chianti Banca. E grazie soprattutto a insegnanti e dirigenti che da quasi trent’anni sostengono queste iniziative di educazione attraverso i libri di educazione alla cittadinanza attiva e all’affettività”.

I VINCITORI DEL PREMIO CEPPO GIOVANI

Le migliori recensioni ai libri dei tre scrittori finalisti per il Premio Ceppo Giovani Racconto scritte da alcuni dei giovani giurati che hanno partecipato (in tutto oltre cinquanta ragazzi e ragazze) al Premio Ceppo Giovani. I 14 vincitori sono: Giuliani Giorgia (Istituto Pacini), Bechini Elisa, Caddeo Camilla, Rosellini Enrico (Istituto Petrocchi), Martinelli Gianna (Einaudi), Baldini Susanna, Pratesi Martina (Istituto Forteguerri), Leone Martina, Scatizzi Maria (Istituto Duca d’Aosta Savoia), Gonzalaes Claudia (Istituto Lorenzini, Pescia), Castellani Edoardo, Lamothe Emma Louise (Istituto Mantellate), Niccolai Benedetta (Istituto Forteguerri, Fondazione Caript), Baatol Zahra (Istituto Einaudi, Regione Toscana). La Giuria Letteraria assegna infine ai tre giurati docenti under 35 tre menzioni speciali: Paoli Marco (presidente della Giuria dei Giovani Lettori, che ha scritto le motivazioni dei vincitori), Leporatti Francesca e Giacomelli Glenda.

A questi premi si aggiungono quelli dati ai cinque studenti per il Premio Ceppo Giovani Einaudi in rappresentanza dell’Istituto professionale Einaudi, consegnati il giorno 4 maggio per l’Omaggio a don Lorenzo Milani: Simonetti Alessio (supporto tecnico, 3A indirizzo odontotecnico), Venuti Leonardo (interpretazione di don Milani, 4C indirizzo sociosanitario), Arcangioli Azzurra (autrice /lettrice del pezzo finale su Giulia Cecchettin, 4D indirizzo sociosanitario), Sulkuqe Gjesika (lettrice, 5B indirizzo commerciale), Giacomelli Veronica (cantante, 5B indirizzo sociosanitario).

Infine, sempre per il Premio Ceppo Giovani Racconto, Paolo Fabrizio Iacuzzi ha assegnato 5 premi ad alcuni studenti per l’impegno e le recensioni ai libri di Michele Mari e Mircea Cartarescu: Palmieri Andrea, Vannucci Annaluna, Di Cicco Rebecca (Istituto Forteguerri) e Lanzeni Ivonne, Nannetti Filippo (Istituto Savoia duca d’Aosta), Rossi Ginevra e Antelli Alice (Istituto Petrocchi).

I VINCITORI DEL PREMIO CEPPO RAGAZZI

Ecco gli oltre novanta studenti delle scuole secondarie di I e di II grado della provincia di Pistoia ma anche di Prato vincitori del Premio Ceppo Ragazzi 2024, che sono stati premiati per le loro recensioni scritte e multimediali o i loro elaborati sulle cinque parole chiave proposte dalla scrittrice Terranova il 4-5 aprile alla Biblioteca San Giorgio, quando hanno incontrato il premio Ceppo per l'Infanzia e l'Adolescenza Nadia Terranova. Dichiarazione della scrittrice sul Ceppo Ragazzi: “Grazie al lavoro di diffusione capillare dei miei libri e dei libri da me consigliati ho trascorso due giorni intensi insieme a alunni e studenti di Pistoia: un’esperienza radicale e coinvolgente con bambini e adolescenti che hanno mostrato quanto la letteratura possa entrare nelle loro vite. Un lavoro prezioso questo del Premio Ceppo, con letture trasversali e originali: mi sono commossa più volte, abbiamo riso insieme, approfondito questioni sospese e insieme ai loro occhi ho ripercorso tutti i fili rossi di ciò che ho scritto finora, con un senso nuovo”.

Studenti delle Scuole secondarie di I grado che hanno recensito i libri di Nadia Terranova o da lei consigliati: Additati Bianca, Balli Libero Hugo, Bertini Matteo, Cappellini Raffaelle, Giovannini Tommaso, Mandi Giulia, Piotto Iacopo, Piotto Tommaso, Sciatti Ludovica, Severi Noemi, Targetti Viola, Targetti Vittorio (Istituto Anna Frank); Botta Nham, Cini Rachele, Croci Arianna, Croci Marta, Eloiz Leka, Kenjie Ella, Nativi Elettra, Nardi Chiaramonti Allegra, Marino Noemi, Perrazzo Anna, Piras Elia, Spataro Samuele (Istituto Raffaello); Wareesha Rahman, Silvestri Manuel, Mariani Manfredi, Villa Teresa (Istituto Roncalli); Baldi Alessia (Istituto Alighieri – Quarrata).

Studenti delle Scuole secondarie di II grado che hanno recensito i libri di Nadia Terranova o da lei consigliati: Cai Sabrina, Lin Lucy (Jingyui), Palaj Melisa, Vinci Valentina (Istituto Capitini – Agliana); Diego Diana, Esposito Asia, Leuter Martina (Istituto Copernico – Prato); Becheroni Elena, Bocchiricchio Aurora, Castelli Marta, De Rosa Sophie, Fioretti Camilla, Gioffredi Lavinia, Iacomelli Martina, Luchetti Andrea, Marini Ginevra, Panconi Cosimo, Venturi Alessandra (Istituto Forteguerri); Bastiani Chiara, Evangelisti Elisa Maria, Biancardi Aurora (Istituto Mantellate); Brogi Serena (Istituto Pacini); Cesare Martina, Franchini Greta, Pardossi Luca, Sula Matteo (Istituto Savoia)

Studenti delle Scuole secondarie I grado che hanno scritto degli elaborati sulle 5 parole chiave proposte da Nadia Terranova per il Ceppo Ragazzi le parole per star bene: Cappellini Raffaele, Carradori Giulia, Ciullini Niccolò, Gjeka Aurora, Michelacci Maia, Nasta Matilde, Petrocelli Anna (Istituto Anne Frank); Del Monaco Matilde, Pashaj Anxhelika (Istituto Roncalli)

Studenti delle Scuole secondarie II grado che hanno scritto degli elaborati sulle 5 parole chiave proposte da Nadia Terranova per il Ceppo Ragazzi le parole per star bene: Cecchi Alessia, Cipriani Alessia, Giovannelli Jacopo, Jiang Joy (Istituto Capitini); Chiti Gabriele, Garbati Ginevra (Istituto Einaudi); Benesperi Margherita, Cicchi Alice, Debarbieri Carlo, Fimiani Niccolò (Istituto Pacini); Bindi Nicole, Boccalini Zeno, Falco Francesca, Mingoni Giulia, Shkembi Antonella (Istituto Petrocchi); Galardini Martina, Gianassi Simone, Jaki David, Perrini Flavio, Ruggeri Sofia, Sbordone Emma, Vettori Paolo, Wang Xiaoxi (Istituto Savoia)

