Secondo posto per il Cerchio del Drago alla gara di arti marziali cinesi a Sant’Agata bolognese

Domenica 5 Maggio gli atleti del Cerchio del Drago hanno partecipato alla gara interregionale di arti marziali cinesi a Sant’Agata bolognese. I 14 ragazzi della scuola di Limite sull’Arno hanno riportato ottimi risultati. Tante le medaglie e il punteggio ottenuto ha permesso di occupare il secondo posto come società partecipante nel tradizionale. La gara ,organizzata dalla polisportiva Otesia , ha visto scontrarsi oltre 220 atleti di 23 società provenienti da tutta Italia in varie discipline. “ sono molto soddisfatto dei miei ragazzi” dichiara il Presidente e Maestro del Cerchio del Drago, Massimiliano Campaini “ si sono impegnati tutti molto e hanno ottenuto ottimi risultati. La competizione era abbastanza difficile visto il gran numero di partecipanti e devo dire che gran parte della soddisfazione oltre che dal punteggio ottenuto è venuta dall’apprezzamento dei maestri delle altre scuole verso i miei atleti”. La prossima gara in programma per la asd limitese sarà a Bagno a Ripoli il 26 Maggio.