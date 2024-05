Studenti lanciano raccolta fondi per dare nuova vita ad un parco alluvionato: al via Fit4Campi

Ridare vita e dignità agli spazi cittadini colpiti dall’alluvione, questa è l’idea di un gruppo di studenti del Liceo Agnoletti, succursale di Campi Bisenzio, che insieme agli “Angeli del fango” si sono messi in gioco durante l’emergenza e che adesso vogliono contribuire ulteriormente a rimettere in piedi la loro città coinvolgendo i loro coetanei, le famiglie e tutti coloro che vorranno dare anche solo un piccolo contributo alla città.

Per farlo hanno ideato la campagna “Fit4Campi - un parco per tutti” su cui è possibile già donare al link www.feelcrowd.it/fit4campi oppure tramite bonifico intestato a LiMo - Linguaggi in movimento sull’IBAN IT29D0200837831000106145751 inserendo la causale DONAZIONE FIT4CAMPI.

Nonostante gli sforzi fatti dai volontari, dai cittadini e dalle istituzioni del territorio, diverse zone in città sono da ripristinare e c’è ancora tanto da fare. L’area, che è stata individuata insieme al Comune di Campi Bisenzio, si trova vicino alla zona del Parco Iqbal e della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e i fondi raccolti saranno utilizzati per sistemare il campo sportivo ed acquistare alcune attrezzature per il fitness e giochi per bambini, affinchè tutti, grandi e piccoli, possano tornare a vivere gli spazi cittadini all’aria aperta, importantissimi per la salute e il benessere psico-fisico.

La raccolta fondi nasce dal basso e da un progetto della nostra scuola ma l’obiettivo degli studenti è quello di coinvolgere più persone possibili: consapevoli che diverse famiglie ed aziende hanno subìto danni ingenti alle proprie case e negozi, per aiutarli è possibile donare qualsiasi cifra, piccola o grande che sia, oppure supportare semplicemente con il passaparola: sarà un aiuto prezioso per tutta la comunità. Donando sulla campagna sarà inoltre possibile prenotare alcuni gadget a tema sportivo che sono stati appositamente pensati dagli studenti per chi potrà contribuire al progetto.

Per sostenere la campagna sarà inoltre possibile partecipare ad un evento Aperitivo + spettacolo teatrale “I Musicisti” mercoledì 29 maggio ore 19.00 aperitivo presso cooperativa Macramè Via Giuseppe Giusti 7 e, a seguire, alle ore 21.00 spettacolo teatrale presso Liceo Agnoletti Campi Bisenzio -Via Garcia Lorca 1. Prenotazioni a fitforcampi@gmail.com |whatsapp 340 525 7113. Insieme possiamo restituire un’area comune alla città di Campi Bisenzio e promuovere sport e benessere per tutti.

Fonte: Ufficio stampa