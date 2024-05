Successo per il primo evento di Mulino d'Arte a Vinci

Martedì 30 aprile al Mulino del Ronzone, il casale storico privato che si trova nelle immediate vicinanze di Vinci e che è gestito come Centro d’Arte e Studio di Produzione Musicale dall’Associazione Suonamidite APS, è andato in scena il primo degli appuntamenti della Rassegna estiva “Mulino d’Arte” con la pianista di origini lettoni Katrina Suroveca.

L’artista ha eseguito tre sonate, di Beethoven, Schumann e Scriabin, brani che raramente vengono eseguiti dal vivo per la loro difficoltà. Katrina ha 29 anni e vive a Dresda dove continua a studiare ed esercitarsi. Molto nota sui social si distingue per una forte propensione artistica ed una elevatissima tecnica pianistica, doti che la rendono già molto famosa e che si sono esplicitate chiaramente durante il concerto a Vinci. Per l'occasione il cortile interno del Mulino si è rivestito di luci e colori e ha sfoggiato il nuovo palco approntato per la rassegna estiva 2024.

L’ascolto attento e silenzioso dei presenti e il lontano scorrere in sottofondo dell'acqua del rio adiacente al Mulino hanno rappresentato un connubio unico di suoni e natura che ha letteralmente stregato il pubblico.

Katrina si è fermata a Vinci due giorni per ambientarsi nel sito non consueto per un concerto classico e al Mulino ha approfittato per girare alcune scene di un documentario che racconterà l’evento nei particolari; tutto sotto la regia del pool artistico dell’Associazione Suonamidite.

Partner principale dell’evento è stato il Centro Espositivo Internazionale Leo-Lev, nella persona della direttrice Alina Skobà, che si era resa disponibile ad ospitare il concerto in caso di maltempo. Il pianoforte, uno Yamaha C6, è stato fornito dalla Casa Musicale Pietrasanta di Lucca e preparato e installato sotto la direzione di Piero Azzola.

Altro partner del concerto è stata la casa editrice Ars Spoletium nella persona dell’editore Gianluca Bibiani, che organizza a Spoleto un concorso pianistico internazionale molto noto.

Presente anche Luca Torrigiani di “Musica e cultura” di Lamporecchio che ha portato una bella rappresentanza del pubblico del suo concorso pianistico internazionale “G. Rospigliosi”.

Le rose di rito alla pianista sono state offerte da Sabrina Ninci in rappresentanza della proprietà del Mulino. Un regalo speciale per Katrina è stato confezionato e offerto dalla bravissima artista e illustratrice Empolese Vanessa Gai. Foto, riprese e montaggio a cura di Cristina Remi.

La Rassegna Mulino d’Arte continua venerdì 31 maggio con il concerto del Nugara trio, ensemble jazz che ha vinto il contest SIAE dello scorso anno e che è in tour europeo.

Fonte: Ufficio Stampa