A cena e in discoteca con Avis Montopoli, l'iniziativa per invitare i giovani a donare il sangue

Sabato 18 Maggio ci sarà la 14esima edizione della Cena dei 18enni, organizzata dall’Avis Com.le Montopoli a Capanne presso il “Centro Avis” per promuovere, tra i giovani, la donazione di sangue.

Quest’anno la cena ed il trasporto in pullman per la discoteca saranno offerti ai ragazzi del 2004, 2005 e 2006; le prenotazioni andranno fatte al 348 5421295 entro sabato 18 alle ore 12,00.

La cena comunque è aperta a tutti, a prezzo fisso, sempre previa prenotazione. A fine cena, poi, partenza in pullman per la discoteca Blanco Beach Bar di Firenze.

Come sempre lo scopo di questa iniziativa è quello di incontrare, in un contesto gioioso e spensierato, i più giovani, per far conoscere meglio l’Avis e l’importanza della donazione del sangue.

Spesso, purtroppo, i Centri trasfusionali sono costretti a lanciare appelli per carenza di sangue negli ospedali toscani; un evento negativo che mette a rischio la cura dei malati, gli interventi chirurgici, anche già programmati, e le necessità dei pronto soccorso.

Purtroppo il sangue non si crea in laboratorio, e l’unica soluzione, per far fronte a queste emergenze è quella di far ricorso ai donatori di sangue volontari.

Promuovere la donazione di sangue e farlo con i giovani diventa anche una priorità , dal momento che i donatori sotto i 35 anni rappresentano una modesta percentuale dei donatori attivi . Da quando abbiamo ideato questo evento la percentuale dei nostri donatori più giovani è andata via via crescendo Siamo contenti di questa crescita, segno che l’ iniziativa ha portato effetti positivi, ma è ancora poco.

Come sempre sarà nostro ospite un testimonial che porterà ai ragazzi la propria esperienza di vita professionale per far comprendere l’importanza di diventare donatori di sangue.

Quest’anno a farlo sarà direttamente la Dott.ssa Elvira Martinelli che è la responsabile del SIMT (Servizio Immunotrasfusionale) di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. Appuntamento a tutti al 18 di Maggio.

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno