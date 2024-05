Abc Castelfiorentino, i risultati del weekend delle altre squadre giovanili e minibasket

Dopo il successo dell'Under 15 Eccellenza nello spareggio interregionale, i risultati delle altre squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 ECCELLENZA

Termina con una bella vittoria interna la stagione dei ragazzi guidati da coach Alessandro Gemmi e dal vice coach Federico Turini, che al PalaBetti chiudono sul 79-64 la pratica Juve Pontedera. Tutti in campo e tutti a segno i gialloblu, che portano a casa un successo frutto di una prestazione corale. Gara subito incanalata dai padroni di casa, che approcciano con grande intensità toccando la doppia cifra di vantaggio già dopo i primi dieci minuti (25-15). Una forbice che resta perfettamente invariata al risposo lungo, quando il tabellone segna 44-34, preludio al nuovo break castellano che al ritorno in campo decide di mettere l’ipoteca: 65-46 alla terza sirena. Così, nell’ultimo quarto, a niente servono i tentativi ospiti di rientrare: i gialloblu amministrano con autorità e si congedano con il sorriso.

Abc Castelfiorentino – Juve Pontedera 79-64

Tabellino: Ticciati 8, Baldi 2, Zecchi 15, Carzoli 1, Ciulli 4, Iacopini 5, Bufalini 9, Agbegninou 4, Leti 2, Vallerani 3, Filomeno 15, Borghesi 11. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 25-15, 19-19, 21-12, 14-18

UNDER 17 SILVER

Ci vanno vicini ma non riescono a centrare il colpaccio i ragazzi di Claudio Calvani e Giovanni Cicilano, che al PalaBetti cadono 47-57 per mano dell’Union Basket Prato, terza della classe. Grande equilibrio, soprattutto nella prima parte, con i gialloblu che riescono comunque a tenere aperta la sfida fino agli ultimi giri di lancette. Dopo il +2 ospite al 10′ (11-13), le squadre viaggiano a braccetto anche nel secondo parziale, fino ad andare al riposo lungo sul 24-26. Al rientro dagli spogliatoi arriva il mini stacco laniero (35-42 al 30′), preludio ad una quarta frazione in cui i gialloblu restano aggrappati per poi cedere il passo all’Union nella volata.

Prossima settimana doppio impegno a distanza ravvicinata: giovedì 9 maggio alle 19.45 a Campi Bisenzio per il recupero della gara contro il Santo Stefano, e sabato 11 alle 18 al PalaBetti contro il Pino.

Abc Castelfiorentino – Union Basket Prato 47-57

Tabellino: Garbetti 2, Crisafi 8, Altamore, Bini 18, Beshaj, Fiorentini, Kamberaj 9, Jelassi 6, De Simone 2, Macalindong 2, Barlabà, Uci. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-13, 13-13, 11-16, 12-15

UNDER 14 ELITE

In una gara priva di motivazioni di classifica da entrambe le parti, si chiude con la sconfitta in casa dei cugini del Biancorosso Empoli la stagione dei ragazzi di Giovanni Corbinelli e Alessandro Mostardi, che nel derby esterno si arrendono in volata per 74-71. Gara fatta di break e contro break ora da una parte ora dall’altra, con i padroni di casa che approcciano meglio e provano subito ad indirizzare i giochi chiudendo la prima frazione sul 27-15. Nel secondo quarto sono ancora i locali a guidare le operazioni difendendo il vantaggio fino al 43-29 su cui si va all’intervallo. Al ritorno in campo arriva puntuale l’ottima reazione castellana, con i gialloblu che girano l’inerzia e riaprono completamente la sfida nella terza frazione (62-55 al 30′), preludio ad un ultimo quarto in cui l’Abc arriva a giocarsi il tutto per tutto nei minuti finali. I possessi decisivi, però, premiano la squadra di casa, che in volata porta a casa il derby e l’ultimo atto stagionale.

Biancorosso Empoli – Abc Castelfiorentino 74-71

Tabellino: Pagliai 24, Bufalini 6, Di Carlo 15, Arnoldi 14, Barnini8, Pirrone 4, Bianchi, Pannocchi, Capuana, Di Vilio, Giovannoni, Capocchini. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 27-15, 16-14, 19-26, 12-16

UNDER 14 FEMMINILE

In casa della prima della classe non riesce l’impresa alle ragazze di Alberto Ciampolini e Antonella Costa, che sul parquet dell’Argentario si arrendono per 67-22. Come da pronostico, gara sempre saldamente amministrata dalle padrone di casa, ma alcuni buoni sprazzi di gioco fanno ben sperare per il prosieguo del percorso di crescita del neonato gruppo gialloblu.

Prossimo impegno sabato 11 maggio alle 16 al PalaGilardetti contro la Pallacanestro Femminile Pisa.

Argentario Basket – Basket Castelfiorentino 67-22

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Arcara, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Xhemalaj, Moio, Latini. Al. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 16-8, 19-7, 17-5, 15-2

MINIBASKET

E’ stata una settimana all’insegna dei tornei quella del Minibasket gialloblu.

Mercoledì 1 maggio gli Scoiattoli 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà hanno preso parte al Torneo del Furetto organizzato dal Basket Calcinaia, chiuso con il quarto posto. Dopo l’esordio vincente sui padroni di casa, gli Scoiattoli gialloblu sono caduti all’ultimo tempino per mano dell’Use Basket, nella finalina per il 3/4 posto, si sono arresi al Don Bosco Livorno.

Sabato 4 maggio, invece, è stata la volta degli Aquilotti 2013 di Matteo Bruni e Roberto Allegra, protagonisti del quadrangolare amichevole organizzato dal Costone Siena. Una giornata all’insegna del basket e del divertimento, senza una classifica finale, alla quale i gialloblu hanno partecipato insieme ai pari età di Scuola Basket Arezzo, Shoemakers Monsummano e, ovviamente, i padroni di casa del Costone.

Infine, gli Esordienti 2012/2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, sono stati impegnati nel recupero del match casalingo contro la Pallacanestro Calenzano, vinto al termine di una bella gara combattuta e risolta soltanto nell’ultimo tempino.

Nel prossimo fine settimana in campo soltanto gli Esordienti, che sabato alle 18 saranno attesi sul parquet del Prato Basket Giovane.