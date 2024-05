Campionato Karate Fedika, si distinguono gli atleti della Shumukan di Cerreto Guidi

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 2024 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno (PI) si è svolto il Campionato Nazionale di Karate della Federazione Italiana Karate Do e Discipline Affini (FEDIKA).

Tra i protagonisti non potevano mancare i ragazzi dello SHUMUKAN ASD, associazione Cerretese diretta dal M.to Claudio Martorana, coadiuvato dai Tecnici Gabriele Martorana, Lupi Sofia e Alessio Gallo.

Tante le medaglie conquistate anche se, a causa di infortuni, alcuni atleti di punta non hanno potuto gareggiare. Tali conquiste sono merito anche della partecipazione nelle competizioni a squadre di atleti di altri ASD quali la Underground di Napoli dei M.ti Biagio ed Aniello Mozzillo, la ShinKarate di Pieve a Nievole del M.to Luca Danesi e la TSKC di Pistoia del M.to Luca Cangemi. Questo conferma la bontà della strada intrapresa dalla SHUMUKAN ASD nello sviluppare rapporti di collaborazione con le altre Associazioni, con il solo obiettivo di aiutare i propri ragazzi nel loro sviluppo psicofisico e agonistico, mettendo al primo posto sani valori di divertimento e amicizia.

La competizione si è volta come consueto divisa in due specialità:

- KATA, che consiste in esercizi formali dove gli atleti eseguano una serie di tecniche codificate secondo un embusen (percorso) specifico e con una opportuna tempistica, simulando dei combattimenti immaginari

- KUMITE, che consiste in un combattimento vero e prorpio tra due atleti che si affrontano dotati di opportune protezioni; l’incontro viene diretto da arbitri qualificati che hanno come primo obiettivo l’incolumità dei ragazzi

Per ognuno delle due specialità, vengano eseguite prove individuale o in team composti da tre atleti ciascuno e suddivisi per fascia di età e/o peso/altezza dove necesario.

Questi i risultati dei ragazzi della associazione Cerretese:

Categoria Children A (4-8 anni) individuale:

- Queslati Zieneb: Bronzo Kata, Argento Kumite

In questa categoria si sono cimentati anche Giorgi Riccardo, Maragliulo Leonardo, Elefante Alessio e Oueslati Miriam che non sono riusciti a salire sul podio dato che per alcuni di loro era la prima esperienza e che le categorie erano molto numerose. Sicuramente per loro è stata una esperienza nuova e divertente.

Categoria Children B (9 anni) individuale:

- Cipollini Amelia: Bronzo Kata

Categoria Children D (11 anni) individuale:

- Fagni Emily: Argento Kata, Argento Kumite

- Fagni Azzurra: ad un passo dal podio, ma sta dimostrando una crescita continua che sicuramente la renderà tra i protagonisti ai prossimi eventi

Categoria Children E (12 anni) individuale:

- Elefante Sara: Argento Kata

Categoria Minicadets (13 anni) individuale:

- Ciampalini Viola: Oro Kata

Categoria Junior (18-20 anni):

- Cappelli Federica: Bronzo Kata, Bronzo Kumite

Categoria Senior (21-35 anni):

- Ghelardini Alice: Argento Kumite, Argento Kata

- Pierozzi Cristiano: Ora Kata

- Robe George: Oro Kumite

Categoria Children A a squadre:

- Ottima la prestazione dei tre pulcini Giorgi Riccardo, Maragliulo Leonardo ed Elefante Alessio che alla loro prima esperienza in questo tipo di competizioni non si sono fatti vincere dall’emzione

Categoria Children B a squadre:

- Squadra Fagni Emily, Fagni Azzurra e Cipollini Amelia: Bronzo Kata

- Sauadra Fagni Emily, Danesi Aurora (ShinKarate) e Vannucci Francesca (TSKC Pistoia): Bronzo Kumite

Categoria Junior a squadre:

- Giannoni Andrea, Caliendo Francesco (Underground Napoli) e Gibotta Alessandro (Underground Napoli): Oro kumite e kumite rotation

Categoria Senior a squadre:

- Danesi Luca (ShinKarate), Mozzillo Biagio (Underground Napoli) e Robe Geroge: Oro kumite, Argento kumite rotation

Il DT Claudio Martorana ringrazia i ragazzi per l’impegno che dimostrano durante la preparazione e durante le competizioni, ovviamente senza scordare un ringraziamento particolare per i loro genitori che non si tirano indietro nel fare soforzi e sacrifici nell’accompagnare e permettere di far fare ai loro figli questa disciplina che purtroppo non è tra le attività sportive regine in italia.

Un elogio particolare viene fatto all’atleta Cristiano Pierozzi, che ha gareggiato anche nella competizione SuperChampion Kata, disputata tra i vincitori di ogni categoria da Cadetti a Veternas, ottenendo un ottimo 4° posto che fa onore al suo spirito di sacrifico e alla sua voglia di crescere e confrontarsi con altri atleti a livello nazionale ed internazionale. Sicuramente questo ragazzo è una promessa del karate mondiale.

I prossimi impegni che vedranno impegnati i ragazzi della SHUMUKAN ASD saranno tutti di alto profilo agonistico:

- 2024 WUKF ITALIA Open International Karate Championships che si terrà al PalaVesuvio di Napoli il 22 e 23 Giungo 2024. In questa occasione si svolgeranno per la prima volta in Italia la selezione per il Karate PRO Kumite (combattimento con contatto pieno) a cui partecierà l’atleta Gabriele Martorana e la competizine di Karate PRO Kata a cui parteciperanno gli atleti Cristiano Pierozzi e Federica Cappelli

- XIV° WUKF European Karate & Kobudo Championship che si terrà in Polonia a Pruszow – Varsavia dal 9 al 13 Ottobre 2024

Per il DT e Arbitro Internazionale WUKF e FEDIKA Claudio Martorana invece ci sarà un ulteriore impegno al 12° WUKF World Championships Karate a Monterrey Messico dal 11 al 14 Luglio insieme al collega Enzo Minotti di Campobasso.

Fonte: Ufficio Stampa