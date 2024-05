Da dj a ciclista, Federico Scavo parteciperà al Giro E sulle strade del Giro d'Italia

Non solo musica, Federico Scavo è pronto a scendere in pista con la sua bici. Il noto dj e producer parteciperà infatti al Giro-E, una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d'Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019.

Si tratta della quinta tappa in programma domani, mercoledì 8 maggio, con partenza da Massa e arrivo a Lucca per un totale di 49.5km.

Federico Scavo correrà con il casco rosa di Alberto Bettiol, suo grande amico. Bettiol, fresco vincitore della Milano-Torino, non parteciperà al Giro D'Italia ma bensì al Tour de France.

Insieme a Federico Scavo correranno anche ex ciclisti e personaggi dello spettacolo.