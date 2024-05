Daspo urbano per un 43enne sulla riviera apuana

Il Questore di Massa Carrara Santi Allegra ha emesso nei giorni scorsi un divieto di accesso alle aree urbane nei riguardi di un quarantatreenne, già noto alle forze dell'ordine. La misura di prevenzione si è resa necessaria a seguito degli atteggiamenti gravemente minacciosi che l'uomo avrebbe avuto verso la proprietaria di un bar di Marina di Massa. Il Daspo urbano emesso per il 43enne, residente a Massa, ha durata di 18 mesi e in questo lasso di tempo impedirà all'uomo l'accesso in pubblici esercizi e locali lungo il litorale tra Marina di Massa e il Cinquale. La misura di prevenzione si è resa necessaria, si spiega, "per impedire il reiterare pericolosi e analoghi comportamenti che possono pregiudicare la convivenza sociale".