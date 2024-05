Elezioni Santa Croce, Bucci (csx) presenta programma e candidati a Staffoli e nel capoluogo

Nel fine-settimana, la candidata sindaca di Santa Croce sull'Arno per il centrosinistra Mariangela Bucci presenterà pubblicamente le candidate e i candidati della sua lista elettorale e il programma ufficiale con cui si candida a guidare il Comune.

"Abbiamo deciso di dedicare ben due appuntamenti a questo momento così importante, uno a Santa Croce e uno a Staffoli, per poter condividere il nostro programma e far conoscere la nostra squadra al maggior numero possibile di cittadini ed evidenziare fin da subito la nostra attenzione a tutto il territorio comunale". A spiegarlo è la stessa Bucci, che prosegue: "A Santa Croce sull'Arno l'appuntamento è per sabato 11 maggio, alle ore 10.30 in piazza Garibaldi, mentre a Staffoli ci vediamo domenica mattina alle 9.30 in piazza Panattoni.

Sono felice e orgogliosa di poter presentare un programma fatto di progetti concreti e realizzabili per migliorare ancora la qualità della vita nel nostro Comune, con interventi puntuali dalla cura e il decoro della città alle politiche per lo sviluppo e il lavoro, dalla tutela dell'ambiente al potenziamento del socio-sanitario. Questo programma è frutto del confronto, durato settimane, con tanti cittadini, tante associazioni e tante realtà vitali della nostra comunità che hanno partecipato ai tavoli di lavoro. Proprio così, con confronto e partecipazione costanti, ci impegniamo anche a governare per i prossimi 5 anni. Invito davvero tutte le cittadine e tutti i cittadini di Santa Croce e di Staffoli a partecipare a questi due appuntamenti per conoscerci e per scambiare idee. Il nostro territorio ci sta a cuore e insieme ce ne prenderemo cura".

Fonte: Ufficio Stampa