Fibbiana bloccata dal traffico, Pavese (cdx): "Inaccettabile far finta che il problema non esista"

Durante l'incontro con una nutrita rappresentanza di cittadini residenti nella zona sportiva della frazione montelupina di Fibbiana, svoltosi insieme ad alcuni candidati della lista (Di Stefano, Bigalli, Giannetto, Mati, Ingenito) che lo sostiene, Federico Pavese, candidato sindaco di Montelupo per il centrodestra, così chiosa sul tema del parcheggio selvaggio che affligge i residenti, soprattutto in occasione degli incontri di rugby: "Non capisco perché, sino ad oggi, l'amministrazione comunale non sia intervenuta a tutela dei cittadini residenti e di chi usufruisce degli impianti sportivi, regolando la viabilità e la sosta con provvedimenti di buon senso, limitati al tempo di svolgimento delle partite di rugby".

Pavese - cui i residenti avevano già inviato fotografie su come vengono posteggiate le autovetture in occasione degli incontri di rugby nonché filmati dai quali si vede chiaramente le difficoltà di manovra incontrate da un'ambulanza rimasta chiusa tra due ali di auto in sosta - ha proseguito: "Credo che sia inaccettabile far finta che il problema della sosta senza regole non esista nella zona sportiva di Fibbiana: sia perché costituisce violazione alle norme del codice della strada; sia perché, in caso di ritardo nel soccorso a causa delle auto posteggiate in modo da impedire la circolazione delle ambulanze, non è da escludere la responsabilità di chi ha l'obbligo giuridico di intervenire".

Di fronte al più che giustificato disappunto dei cittadini che hanno chiesto il suo intervento, Pavese ha garantito che si sarebbe fatto portavoce presso l'amministrazione comunale suggerendo, ad esempio, di limitare l'accesso alla zona sportiva ai soli residenti in occasione degli incontri di rugby; prevedendo, nel contempo, aree di sosta dedicate ai tifosi ospiti, da segnalare con apposita segnaletica e preventivo avviso alle società interessate. Sistema, che, peraltro - ha continuato Pavese - viene adottato nella vicina Empoli - e non solo - dove si gestiscono eventi sportivi legati alla presenza della squadra di calcio in serie "A", la quale gioca in uno stadio, il "Castellani", che si trova proprio in una zona altamente residenziale.

In conclusione dell'incontro, Pavese non si è sottratto alle domande legate alle eventuali ripercussioni sul centro abitato in caso di problemi lungo la viabilità principale che condurrà al ponte Fibbiana-Limite, così come già accade in caso di chiusura della FI-PI-LI, su via Viaccia a Sammontana, concludendo che "Condivido le loro preoccupazioni, fondate su situazioni già viste a Fibbiana e nella stessa Montelupo legate al blocco della circolazione urbana in caso di chiusura della FI-PI-LI, non farò mancare il mio impegno e quello del centrodestra per tutelare i diritti di tutti i cittadini, anche studiando, come da programma di mandato, una viabilità alternativa che liberi il centro di Fibbiana dal traffico".

Fonte: Ufficio Stampa