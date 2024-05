Fuga dalla Rems, Poggianti (Centrodestra per Empoli): "Struttura non protetta e senza organico"

A seguito di un incontro con i residenti di Pozzale e Casenuove il candidato Sindaco Andrea Poggianti, sostenuto dalle liste Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, è intervenuto in merito al recente episodio di fuga di un paziente della Rems con tanto di minacce al vigilante di turno.

“Già nel 2019 assunsi una posizione di contrarietà per la trasformazione della Casa Circondariale Femminile del Pozzale in Rems a seguito di una decisione presa due anni prima – spiega Andrea Poggianti – proprio in considerazione del rischio sicurezza per i residenti di Pozzale e Casenuove che in questi giorni si è concretizzato. Un episodio che lo stesso sindacato dei lavoratori del settore sicurezza ha dichiarato poter finire in tragedia, a chiara dimostrazione della pericolosità di una struttura non adeguatamente protetta e soprattutto della carenza di organico che è ridotto ad una sola unità. Concordo con il sindacato UIL sul fatto che non si possa risparmiare sulla sicurezza a discapito dell’incolumità degli agenti e dei residenti della frazione”.

In occasione dell’incontro con i cittadini sono state affrontate da Poggianti insieme ad alcuni candidati a consigliere comunale delle sue liste, altre questioni ritenute importanti tra cui la viabilità con l’assunzione dell’impegno, in caso di elezione alla carica di Sindaco, a intervenire per il miglioramento e la manutenzione stradale di concerto con i residenti stessi.

Fonte: Ufficio Stampa