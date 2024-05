Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, annullato evento per inagibilità dell'osservatorio

L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità informa che l’evento dedicato alla Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, in programma per domenica 12 maggio, è stato cancellato a causa dello stato di inagibilità dell’osservatorio delle Morette, nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

Ricordiamo che si tratta di una campagna di sensibilizzazione a livello globale che, a partire dal 2006, promuove annualmente la salvaguardia degli uccelli migratori e dei loro habitat naturali. L’iniziativa è organizzata a livello internazionale dalla Convenzione sulle Specie Migratrici (CMS) e dall’Accordo sulla Conservazione degli Uccelli Acquatici Migratori dell’Africa e dell’Eurasia (AEWA).

Fin dalla prima edizione l’osservatorio delle Morette è stato nel Padule di Fucecchio una finestra d’elezione su questo fenomeno. Grazie al lavoro organizzativo della Provincia di Pistoia, del Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio e dei volontari della nostra associazione, centinaia di cittadini hanno partecipato al censimento degli uccelli migratori che ogni anno, nella seconda domenica di maggio, è stato compiuto dall’osservatorio in occasione di questo evento.

Con l’obiettivo di dare continuità a questa iniziativa, culturale e ricreativa, gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità l’avevano inserita quest’anno nel calendario degli eventi primaverili della Riserva Naturale Lago di Sibolla. Purtroppo, non essendoci altri punti di osservazione panoramici, favorevoli ed accessibili, per osservare gli uccelli acquatici migratori,

siamo costretti ad annullare l’evento.

Cogliamo l’occasione per informare che la visita guidata tematica “Flora e vegetazione del Lago di Sibolla” prevista per il primo maggio ed annullata a causa del maltempo, si svolgerà domenica 12 maggio presso la Riserva Naturale Lago di Sibolla.

Per info e prenotazioni: amicidelpaduledifucecchio@gmail.com Cell. 370 369 5621

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità