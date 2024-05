Intelligenza Artificiale nel quotidiano: 4 incontri nella nuova edizione di Digital Safari

Mentre l'incursione dell'intelligenza artificiale nel tessuto della vita quotidiana accelera, portando con sé promesse di efficienza e innovazione, è utile interrogarsi sulle sfide professionali che lo sviluppo tecnologico ci pone e immaginare i possibili scenari futuri. Lo facciamo con una nuova edizione di Digital Safari, il ciclo di incontri con professionisti del settore che Nana Bianca realizza quest’anno insieme a Fondazione CR Firenze.

Il tour che invita a esplorare la “giungla” del digitale inaugura giovedì 9 maggio la quarta edizione negli spazi dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze.

Il format condotto da Luca Cappiello, Digital Strategist e Annagrazia Stifanelli, Business Project Manager di Nana Bianca mette in connessione professionalità ed esperienze da tutta Italia per alimentare curiosità, condivisione, scambio di idee e per avvicinare così la città all’innovazione. Nelle sue tre precedenti edizioni Digital Safari ha organizzato 14 eventi ai quali hanno partecipato oltre 1.600 persone che hanno avuto la possibilità di dialogare con i 42 esperti del digitale. Grazie alla collaborazione con Fondazione CR Firenze Digital Safari si candida per diventare l’iniziativa di punta per la promozione della cultura digitale in città.

Questa quarta edizione prevede 4 eventi completamenti gratuiti e aperti a tutti, l’appuntamento è alle ore 18 all’Innovation Center con ingresso da Piazza di Cestello 10 a Firenze.

L’appuntamento del 9 maggio si intitola: “Prepararsi al futuro: l’impatto dell’AI”. Sarà l’occasione per parlare attraverso esempi concreti di come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro modo di vivere e lavorare, con Simone Puorto, fondatore e CEO di Travel Singularity, Cecilia Lascialfari, Generative AI Researcher, Alessandro Vercellotti, Avvocato del Digitale.

Il 14 maggio la serata ha per tema l’uso dell’AI nel mondo della creatività artistica e del design, un confronto sui pro e i contro, sullo stato dell'arte e sui possibili scenari futuri. A guidare l’esplorazione saranno Matteo Pogliani, CEO di 40Degrees, Matteo Gazzarri, fondatore di Studio Riprese Firenze, Serena Tabacchi, co-founder di MoCDA, Museum of Contemporary Digital Art.

Si parla de il Futuro del Marketing con l’Intelligenza Artificiale durante l’evento del 23 maggio con Francesco Agostinis, cofondatore di Loop, Luca Barboni, fondatore di 247X, Lara D'Argento, Growth Specialist.

La quarta e ultima serata del 30 maggio affronterà il tema AI e la scuola del futuro. Ospiti dell’evento sono Giorgio Soffiato, amministratore delegato di Marketing Arena, Giulia Amico di Meane, direttrice di Talent Garden, Mario Bus, Project Manager della scuola di coding 42Firenze.

La presentazione del nuovo ciclo di eventi Digital Safari è stata anche l’occasione per parlare dell’impatto dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze sul territorio a tre anni dalla sua inaugurazione: "La capacità di attrazione di risorse umane di qualità e di nuove imprese/startup nel nostro territorio è la scommessa che la città di Firenze deve intraprendere per mantenere una competitività nei prossimi dieci anni - ha detto Alessandro Sordi co-founder e CEO di Nana Bianca - Il tasso di crescita dell’economia in Toscana previsto per questo anno è inferiore all'1% mentre le sfide globali di innovazione possono portare risultati in termini di occupazione e economici molto maggiori. Per fare questo la città si deve dotare di contenitori (e di contenuti) per sostenere chi vuole fare un percorso di innovazione di livello internazionale. L’Innovation Center in tre anni, grazie alle attività del coworking di Nana Bianca ha ospitato oltre 130 eventi (alcuni di richiamo nazionale e internazionale) e più di 8.400 partecipanti. Digital Safari è una delle migliori occasioni per mettere in contatto i cittadini con i talenti emergenti a livello nazionale nel mondo della tecnologia, digitale, innovazione e startup”.

‘’L’intelligenza artificiale – dichiara Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze - sarà il primo motore degli investimenti infrastrutturali dei prossimi mesi e saranno sempre più ingenti le spese che le aziende dovranno destinare a questo scopo. Saranno dunque necessarie competenze sempre più specifiche ed ecco perché abbiamo condiviso con Nana Bianca questo programma che vuole spiegare, possibilmente ad un pubblico il più vasto possibile, quanto sia importante per il nostro territorio diventare competitivi anche in questo campo. La Fondazione ha fatto la sua parte creando l’ Innovation Center che, a tre anni dalla sua inaugurazione, ha ampiamente dimostrato la sua validità e ha assunto un ruolo che va ben oltre i confini regionali’’.

Digital Safari è un’iniziativa di Nana Bianca realizzata insieme a Fondazione CR Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze e sostenuta da 42 Firenze, StartupItalia, 4Books, The Stellar, Dot Academy.

Consigliata la prenotazione ai singoli eventi: https://www.eventbrite.com/cc/digital-safari-wild-digital-mind-3304319

Fonte: Ufficio stampa