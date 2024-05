Luce e Tenebre, a Castelfiorentino la mostra fotografica di Lucia Succi

Luce e Tenebre, il principio e la fine. Tra questi due opposti si sviluppa il senso della nostra esistenza. È questa la chiave interpretativa di "Vigor et Rigor", mostra di Lucia Succi che sarà inaugurata alla "Stanza Rossa" (via IV Novembre 2/d) sabato 11 maggio, alle ore 17.30.

Curata da Franco Spina, la mostra presenta una carrellata di immagini incentrate su due soggetti che hanno ispirato l’autrice per la loro potenza evocativa, ovvero le statue dello Stadio dei marmi di Roma e le statue del Cimitero monumentale di Milano (Vigor et Rigor), "due perfetti opposti del nostro vivere, spesso faticoso, talvolta lieve, verso una meta".

In sintesi, "la forza, l’energia, la bellezza che si specchia nella memoria, nel già trascorso, nel silenzio dell’assenza che paradossalmente contengono anch’essi una loro struggente bellezza".

"Fin da bambina – osserva Lucia Succi - ho avuto la passione per la fotografia. Quando fotografo si crea una intesa tra me e il soggetto fotografato, un misterioso dialogo. Questa mostra – prosegue - illustra due perfetti opposti, tra i quali sta il nostro vivere, il nostro cammino verso un qualcosa di sconosciuto. Ho volutamente usato il bianco e nero per la "vita" e il colore per la "morte", non volendo regole né confini tra le due realtà. Ringrazio Franco Spina, curatore dell’evento, e Jaures Baldeschi, per la sua ospitalità nello spazio espositivo della Stanza Rossa". La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è organizzata con la partecipazione della Pasticceria Dei e osserva il seguente orario di apertura: domenica 12 maggio e dal 16 al 20 maggio ore 17.30-20.00. Per informazioni: lucia.succi@gmail.com.

Fonte: Comune di Castelfiorentino