Mercatino a San Miniato da 30 anni, un premio per gli espositori

Sono stati premiati domenica dal sindaco di San Miniato e dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini per la lunga “militanza” come espositori del mercatino del piccolo antiquariato, del collezionismo e dell’ artigianato, che Fondazione SMP promuove e organizza da 30 anni. Il mercatino rende ancor più vivi ogni prima domenica del mese alcuni degli scorci più belli del centro storico ed è un appuntamento fisso che si è fermato soltanto nel momento più critico dell’emergenza covid. Per questi motivi Fondazione SMP – in collaborazione con amministrazione comunale e Pro Loco – ha voluto premiare gli espositori che da anni – se non decenni – popolano il centro coi loro banchi dove è possibile trovare tesori inaspettati o prodotti a cui dare una seconda vita. A tutti gli espositori è stata donata una cartella con l’immagine del mercatino, creata da Dilvo Lotti. Da Fondazione SMP un ringraziamento speciale a Mario Rossi, Flavio Nencini ed Enrico Nassi, amici e collaboratori storici del mercatino nel centro storico di San Miniato. Un traguardo – quello dei 30 anni – che rende particolarmente orgogliosa Fondazione SMP, che costantemente si spende per offrire la prima domenica del mese il mercatino a sanminiatesi e non solo.

Fonte: Ufficio Stampa