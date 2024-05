La Pubblica assistenza di Cecina inaugura ben 9 mezzi

Cinque nuove ambulanze, due Doblò e un pulmino per i servizi sociali, un mezzo di protezione civile allestito anche per antincendio boschivo: sono 9 i mezzi che la Pubblica Assistenza di Cecina andrà ad inaugurare sabato 11 maggio alle ore 11.30 in piazza Guerrazzi, un momento di festa per condividere con la comunità questo bellissimo traguardo.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Cecina, si terrà subito dopo l’assemblea dei soci, convocata per le ore 9 al Palazzetto dei Congressi, durante la quale sarà presentato anche il bilancio sociale 2023 che illustra tutte le attività compiute durante l’ultimo anno.

L’inaugurazione dei mezzi si concluderà con la sfilata a sirena nelle strade cittadine.

“Andiamo ad inaugurare i nuovi mezzi, tre per il sociale, cinque per l’emergenza sanitaria e uno per la protezione civile, acquistati nel corso dell’ultimo anno. E’ un traguardo molto importante per la nostra associazione - sottolinea la presidente Serena Mulaz -, che siamo riusciti a raggiungere anche grazie al contributo di tanti cittadini e imprese. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che ci sostengono con le donazioni, sottoscrivendo la nostra tessera e devolvendo il 5 per mille. Un sostegno che è un riconoscimento dell’impegno che mettiamo ogni giorno nelle tante attività che portiamo avanti, e nel modo in cui le facciamo. E per questo devo ringraziare tutti i volontari e i dipendenti, per la dedizione e la passione che mettono in quello che fanno, per il tempo che dedicano a formarsi e a prepararsi, e per lo spirito con cui vivono l’associazione. Sono fantastici. E ringrazio anche i membri del consiglio direttivo e i probiviri”.

Ma questo traguardo non significa fermarsi. “Anzi. Proprio in queste settimane nella dichiarazione dei redditi è possibile indicare l’associazione a cui devolvere il 5 per mille, un gesto che per noi significa molto, anche in termini di risorse, mentre per il contribuente non ha alcun costo”. Il codice fiscale da inserire è 80010500496. “Come ricordo anche che i volontari non bastano mai. E colgo l’occasione per invitare chiunque abbia voglia di dedicare il tempo a venire a conoscerci e a scoprire l’esperienza del volontariato nella nostra associazione: lo si può fare nei servizi sociali, nella protezione civile o nell’emergenza sanitaria”. L’invito è rivolto a tutti, dai più giovani, a partire dai 16 anni, ai meno giovani: ognuno può dare il suo contributo!

Fonte: Pubblica assistenza Cecina