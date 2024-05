Rubano registratore di cassa al ristorante: uno fugge, l'altro viene arrestato

Spaccata al ristorante a Scandicci, i carabinieri arrestano in flagranza di reato per l’ipotesi di furto aggravato un 30enne di origini marocchine. I militari sono intervenuti in via Duprè quando un cittadino ha visto due persone estranee in un garage del condominio, erano le 1.30 di notte. I due sono stati visti dai carabinieri mentre forzavano un registratore di cassa, uno dei due è scappato e l'altro è stato fermato.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che i due malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un ristorante della vicina via Giotto, si sono impossessati del registratore di cassa contenente la somma di 12 euro successivamente restituita al proprietario. Tuttora sono in corso le ricerche per individuare il complice. L'arresto è stato convalidato questa mattina nell'udienza, con rito direttissimo, ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.