Sciopero Cgil-Uil-Usb ad Aquarno: "Tempi di vestizione siano retribuiti"

Costatiamo con amarezza che ad oggi non ci è pervenuto nessun segnale di disponibilità ad aprire un confronto per addivenire ad una soluzione condivisa.

Pertanto ribadiamo ancora una volta con fermezza che i tempi di vestizione, se resi obbligatori da esigenze aziendali e/o di sicurezza, sono tempo di lavoro e devono essere retribuiti per intero e regolarmente.

Per queste ragioni confermiamo 4 ore di sciopero a fine turno per mercoledì 8 maggio con presidio davanti ai cancelli del Consorzio Aquarno in via del Bosco, 283 a S. Croce sull’Arno dalle ore 12 alle 13.

In assenza di riscontri positivi siamo determinati a proseguire con la mobilitazione per respingere l'attacco al salario e alle tutele dei lavoratori e per non creare un pericoloso precedente sul nostro territorio.

Alessandro Conforti, Filctem-Cgil

Massimo Marino, Uiltrasporti-Uil

Simone Selmi, Usb Lavoro Privato