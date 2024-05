Use-Cecina, semifinale di fuoco

La prima palla a due sarà sabato sera alle 21 al Pala Sammontana. Inizierà allora la serie di semifinale fra l’Use Computer Gross e Cecina, un duello che anche in passato è andato più volte in scena a livelli importanti come in questa occasione. Il mercoledì successivo, 15 maggio, gara due a Cecina e l’eventuale gara tre sarà ancora a Empoli sabato 18 alle 21.

Una serie che si annuncia difficile per i biancorossi che, ancora una volta, si troveranno di fronte alcuni ex. Due saranno in panchina, Andrea Da Prato che ha scritto importanti pagine di storia della società ed il suo assistente Cosimo Corbinelli, mentre uno sarà in campo, Lorenzo Turini, uno dei terminali offensivi più pericolosi dei livornesi. Sul fronte opposto due ex sono in panchina: Tommaso Cappa che ha indossato quella maglia per due stagioni ed il cecinese Davide Elmi.

Computer Gross e Swag Cecina si sono affrontate naturalmente nella stagione regolare ed il bilancio è in perfetta parità, uno a uno: 79-70 a Empoli, 80-77 a Cecina. La squadra di Andrea Da Prato arriva alla semifinale sulle ali di un 2-0 col quale ha eliminato Casale, una doppietta che le ha permesso di poter godere di qualche giorno di riposo in più. Due gare equilibratissime che i livornesi hanno vinto in volata di un punto: 74-73 in casa e 76-77 fuori. Da ricordare infine che tutte le partite della serie saranno trasmesse in diretta streaming.

Insomma, la tavola è apparecchiata: sabato si comincia.

Fonte: Use Basket Empoli