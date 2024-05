Vivaldi suonato dall'Orchestra del Maggio, concerto al Santuario di Santa Verdiana

La musica di Antonio Vivaldi eseguita dall’Orchestra del Maggio e diretta da Domenico Pierini, concertatore e violino solista dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. E’ questo il programma del concerto che si svolgerà nella suggestiva cornice del Santuario di Santa Verdiana di Castelfiorentino (FI) Venerdì 10 maggio, alle ore 21.00 (ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili).

La serata, che è patrocinata dalla Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con la Propositura di Santa Verdiana nell’ambito del “Maggio diffuso” (86° Festival del Maggio Musicale Fiorentino) vedrà dunque protagonista uno dei maggiori violinisti italiani, una vera eccellenza nel campo musicale e anche concertistico.

Originario di Livorno, Domenico Pierini è stato in passato primo violino di Riccardo Muti e di Claudio Abbado, e per oltre venti anni collaboratore di Zubin Mehta, che lo volle con sé fin dagli esordi. Dal 1990 il M° Domenico Pierini è primo violino dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e grazie alle sue capacità dal 2007 ha anche fondato l’Orchestra da Camera, di cui è direttore artistico.

Il programma della serata di venerdì offre la Sinfonia in si minore “Al Santo Sepolcro” (per orchestra d’archi e basso continuo) e I Concerti delle Stagioni per violino e orchestra (4 concerti estratti dalla raccolta “Il Cimento dell’armonia e dell’inventione”).

L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino tra le più celebri e importanti orchestre a livello internazionale è stata fondata nel 1928 da Vittorio Gui. Nel corso della sua lunga e gloriosa storia artistica è stata diretta da praticamente tutti i più grandi direttori d’orchestra del mondo. Sono numerosi i compositori del Novecento come Pizzetti, Hindemith, Richard Strauss, Mascagni, Stravinskij e Berio che hanno diretto le loro composizioni con l’Orchestra del Maggio spesso in prima esecuzione assoluta. I direttori musicali che si sono succeduti a Gui sono stati Mario Rossi, Bruno Bartoletti, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Fabio Luisi e Daniele Gatti. Attualmente il direttore emerito a vita del’Orchestra è il maestro Zubin Mehta e il direttore principale è il maestro Daniele Gatti.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa