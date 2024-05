In Bici per la città a Castelfiorentino per Avis

Domenica 12 maggio l’AVIS di Castelfiorentino organizza “In Bici per la città”, manifestazione cicloturistica rivolta naturalmente agli appassionati delle due ruote, ma aperta a tutti.

Il ritrovo è fissato alle 9.00 in Piazza Gramsci (dove sono previste le iscrizioni), mentre la partenza è programmata per le 10.30; il gruppo percorrerà quindi un giro di un’ora per le vie cittadine, e alle 11.15 è prevista una sosta e un rinfresco cortesemente offerto dalla macelleria Enzo. Alle ore 11.45 di nuovo partenza per la seconda parte del giro, che si concluderà con il rientro in Piazza Gramsci intorno alle 12.15

La manifestazione, che è patrocinata dal Comune di Castelfiorentino, è organizzata in collaborazione con la Banca Cambiano 1884 Spa, la Prociv e la Rav.

Come ogni anno, l’AVIS invita la cittadinanza a donare sangue e plasma, di cui c’è veramente bisogno.

Per ulteriori informazioni: AVIS (0571.628032; www.aviscastelfiorentino.it)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa