Camminando sulle Terre dei Medici, ultimo appuntamento a Cerreto Guidi

Volgono al termine le iniziative incluse nella settima edizione di “Open Week Da Leonardo a Pinocchio”, nate per valorizzare e promuovere il territorio.

Partito il 21 aprile scorso, il calendario di appuntamenti si conclude Domenica 12 Maggio con la camminata storica “Camminando sulle Terre dei Medici: gli antichi tesori di Palagio”.

La camminata a tema storico, con intrattenimento teatrale, è organizzata dalla Contrada di Porta al Palagio in collaborazione con il Comune e l’Associazione turistica Pro Loco di Cerreto Guidi.

La camminata il cui ritrovo iniziale è previsto alle ore 15,30, presso il Circolo ARCI Luigi Rossetti, è lunga circa 8Km che si percorrono in 4 ore, comprese le scene teatrali.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa