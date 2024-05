Conceria, Giannoni (cdx): "Pedaggio in Fi-Pi-Li aumenta difficoltà, scuola superiore a Santa Croce sarebbe cattedrale nel deserto"

La mia partecipazione alle attività politiche è iniziata dopo avere lasciato le cariche nell’Associazione Conciatori, ma ho sempre promosso il territorio con uno sguardo verso il futuro attraverso il progetto Amici per la pelle che in 14 anni ha portato più di 7.500 ragazzi del Comprensorio del Cuoio a Milano a vedere le eccellenze del nostro territorio per far sì che ciascuno di loro potesse conoscere a fondo quanto fosse importante il settore della conceria.

Quando la candidata di sinistra Mariangela Bucci parla di consapevolezza e propone l’istituzione di una nuova scuola superiore, forse non è a conoscenza del fatto che le scuole superiori dei comuni limitrofi si stanno arrampicando sugli specchi per avere studenti, per mantenere gli organici e per avere maggiori fondi.

Introdurre una nuova scuola superiore non crea maggiore offerta, ma diventa una nuova cattedrale nel deserto che disperde fondi inutilmente. Esistono già accordi importanti ed operativi che possono essere potenziati tra PO.TE.CO. e le scuole di settore come l’Istituto Cattaneo e l’Istituto Checchi che è mia intenzione promuovere, perché i fondi che riusciremo a trovare per la scuola non dovranno essere dispersi, ma investiti bene nell’orientamento e nella formazione post diploma.

Mi piace chiarire che, se c’è qualcuno che deve spiegare il suo operato, non sono certo io, che ho fatto parte dell’Associazione Conciatori, ma semmai la candidata Mariangela Bucci che ha fatto parte dell’amministrazione comunale per dieci anni e che ad oggi ancora governa il comune ininterrottamente da 70 anni. Inoltre, affermare che partirà dalle cose buone fatte fino ad oggi per il sostegno al distretto, per potenziarlo e rilanciarlo, mi sembra una dichiarazione piuttosto azzardata in questa precisa fase storica.

Mi sembra che “le promesse mirabolanti con slogan vuoti su tutto ed il contrario di tutto” non riguardino me, che mi candido per la prima volta e che ancora devo dimostrare il mio impegno e la mia capacità di governare, ma che riguardino chi è già stato al governo di questo comune ed in tutti questi anni non è riuscito a fare quello che ad ogni campagna elettorale ha promesso.

Mi sorprende invece la posizione dei Sindaci di sinistra, sia uscenti che candidati, come Mariangela Bucci che, chiusi nel loro silenzio assordante con i cittadini, sostengono l'introduzione del pedaggio dei mezzi pesanti sulla Superstrada Fi-Pi-LI, compresi quindi anche quelli legati al settore conciario, una misura che, se adottata, aumenterà ancora di più le difficoltà che sta attraversando questo comparto. Sarò ben lieto di spiegare questo e altro al gazebo che abbiamo organizzato a Santa Croce sabato mattina 11 maggio presso la Coop di Santa Croce.

Roberto Giannoni, candidato sindaco Santa Croce sull'Arno