Emma Donnini e la sua 'Fucecchio straordinaria': 6 liste in appoggio, il programma

Emma Donnini presenta la sua "Fucecchio straordinaria". Sono sei le liste a sostegno del programma elettorale della candidata del centrosinistra che aspira a diventare

la prima donna sindaco di Fucecchio.

"Siamo orgogliosi di poter presentare ai fucecchiesi un programma elettorale molto ambizioso per la nostra città, un programma capace di guardare ben oltre i cinque anni che ci candidiamo a governare". Queste le prime parole pronunciate dalla candidata sindaco del centrosinistra Emma Donnini in occasione della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso i locali della Fattoria Montellori.

Emma Donnini, che si candida a diventare la prima donna sindaco di Fucecchio, è sostenuta da tutti i partiti dello schieramento democratico e progressista locale: Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra-Possibile, Azione, Italia Viva e da due liste civiche Orgoglio Fucecchiese, Insieme per Fucecchio.

“Un programma - ha tenuto a rimarcare l'attuale vicesindaco - elaborato e condiviso da tutte le forze politiche che mi sostengono ma soprattutto frutto del percorso di ascolto che abbiamo portato avanti in mezzo ai cittadini”.

"Sono tanti i progetti che realizzeremo - ha aggiunto Donnini - e se sarò eletta sindaco metteremo mano ad alcuni aspetti per noi prioritari: aumenteremo il numero degli assistenti sociali per dare una risposta migliore ai cittadini che sono in difficoltà ed il comando della polizia municipale per il territorio di Fucecchio avrà più agenti in servizio operativo sulle strade”.

Per quanto riguarda la sanità “realizzeremo la Casa di comunità all'interno dell'ospedale San Pietro Igneo dove i cittadini troveranno una pluralità di servizi e di figure professionali: medici di medicina generale, pediatri, guardia medica, servizio di prenotazioni, ambulatorio per le vaccinazioni”.

E poi la scuola e i servizi educativi per l'infanzia. “Vogliamo promuovere l'accesso ai nidi per tutti i bambini del nostro territorio arrivando fino alla copertura del 100% della domanda così da garantire un servizio basilare alle famiglie e alla crescita educativa dei piccoli".

Ed ancora “creeremo opportunità di sviluppo per le attività commerciali e per le imprese che vogliono investire sul nostro territorio, creando buon lavoro. Potenzieremo fin da subito la collaborazione tra scuola, Consorzio Toscana Manifatture e Polo Tecnologico Conciario e parallelamente rafforzeremo il nostro Centro per l'impiego. Abbiamo in mente poi un progetto di collaborazione con le università toscane per favorire l'innovazione del nostro tessuto produttivo locale. Il turismo sarà un altro tema fondamentale della nostra azione amministrativa ed è per questo motivo che sosterremo senza esitazione lo sviluppo di servizi turistici in modo da rendere il nostro territorio sempre più attrattivo”.

“La città che vogliamo realizzare - ha aggiunto Emma Donnini - dovrà promuovere una lotta convinta contro il lavoro povero continuando a prevedere che le imprese vincitrici dei bandi pubblici rispettino il cosiddetto “salario minimo”. Il nostro è un programma elettorale attento ai temi dell'ambiente, che vuol favorire la mobilità pedonale e ciclabile, che si propone di realizzare maggiori aree verdi attrezzate e vuol garantire un maggior decoro urbano”.

Insieme alla candidata sindaco, sono intervenuti i rappresentanti delle sei liste che la sostengono alle elezioni comunali dell’8-9 giugno.

"Oggi - ha detto Alberto Cafaro - ho il privilegio di rappresentare il Partito Democratico in questa bella occasione, in cui Emma Donnini presenta alle Fucecchiesi e ai Fucecchiesi il suo e nostro programma elettorale. Si tratta di un programma importante, in cui la cittadinanza potrà trovare idee e progetti concreti per la Fucecchio dei prossimi anni. Sfide importanti attendono la nostra città: occorre completare i lavori per i quali la nostra Amministrazione ha ottenuto più di 20 milioni di euro di finanziamento sul PNRR, intervenire per proteggere il territorio dal rischio idrogeologico, ridurre le aree di marginalità con opere di rigenerazione urbana, con manutenzioni, con progetti culturali ed educativi. Nel nostro programma, spazio importante hanno le scuole e i nidi d'infanzia, gli impianti sportivi, i luoghi di aggregazione giovanile. Il programma di Emma Donnini si fonda sull’idea che Fucecchio – capoluogo e frazioni – è una Comunità straordinaria. Abbiamo idee, progettualità, orgoglio per superare insieme gli anni difficili della pandemia e della crisi globale. Vogliamo vedere sempre più persone decidere di stabilirsi a Fucecchio, trovarvi lavoro e casa. Vogliamo assicurare ai nostri concittadini – dai più giovani ai più anziani – l’opportunità di vivere in una città in cui possano disporre di tutti i servizi essenziali, circondati dalle attenzioni di una Comunità attenta ai loro bisogni. Continueremo il grande lavoro fatto sulla sicurezza urbana dalla nostra Amministrazione, perché a Fucecchio nessuno si senta insicuro. Non si tratta di idee astratte, ma del risultato di una lunga e attenta campagna di ascolto fra le cittadine, i cittadini, le associazioni, le realtà commerciali e produttive. Tutto trova piena applicazione nel programma che oggi presentiamo ed Emma Donnini è la persona giusta per realizzare queste proposte: negli scorsi anni, Emma ha infatti dimostrato la propria capacità di ascoltare la cittadinanza, affrontarne e risolverne i problemi.

La comunità del PD, con in testa il suo Segretario Luca Giorgi, mi ha chiesto di ricoprire il ruolo di capolista ed è un onore e una responsabilità per me presentare la lista con cui il PD sosterrà la candidatura di Emma Donnini a Sindaco. Si tratta di una squadra forte ed entusiasta, una squadra con le idee chiare, fatta di veterani dell’Amministrazione e volti nuovi, fra cui giovani appena affacciatisi alla politica, ma già da tempo impegnati per la nostra Comunità.

Accanto agli ex assessori Daniele Cei, Fabio Gargani, Valentina Russoniello e agli ex consiglieri Francesco Bonfantoni, Raffaella Castaldo, Sabrina Mazzei, Marco Padovani e Irene Pagliaro, si candidano Monica Asti, Lubiana Caponi, Rita De Pasquale, Linda Fondelli, Emanuele Fagioli, Lorenzo Favilli, Gianmarco Geloso. Tutte e tutti, daremo il massimo per proporre e spiegare questo programma alla cittadinanza e accompagnare Emma Donnini in questa sfida, che noi confidiamo la vedrà eletta Sindaco di Fucecchio”.

"La lista civica Orgoglio fucecchiese - ha aggiunto Federica Banti - è nata nel 2019, riuscendo ad ottenere il 10 % delle preferenze dei cittadini fucecchiesi. Un risultato strepitoso che permise di ottenere in consiglio comunale una consigliera e un assessore. Abbiamo deciso di ripresentare la lista a sostegno di Emma Donnini perché siamo certi che sia la candidata ideale per Fucecchio. Ritroviamo nel suo programma risposte concrete per tutti i cittadini, senza tralasciare niente e nessuno. Siamo convinti che solamente Emma Donnini, con la sua esperienza quasi ventennale alla guida di Fucecchio prima come assessore e poi nel ruolo di vicesindaco, sia la persona giusta alla quale affidare il nostro paese affinché continui a crescere, realizzando

le opere che ci siamo aggiudicati grazie al PNRR e continuando a mantenere alta l’attenzione verso tutti i servizi essenziali che una buona amministrazione deve avere come obiettivo prioritario. Per la lista civica orgoglio fucecchiese riconfermarsi significherebbe consolidarsi sul territorio come una realtà politica alternativa in grado di dare voce a cittadini e cittadine".

"Noi di Italia Viva - ha detto Aurora Del Rosso - condividiamo i punti più significativi del programma di Emma Donnini, dalle tematiche del lavoro, alla solidarietà, dalla cura del centro storico a tutte le frazioni. Appuntiamo la nostra attenzione sulle opere del Museo e delle nostre chiese legate al periodo del Rinascimento durante la presenza dei Medici a Fucecchio:Lorenzo il Magnifico, Leone X, Clemente VII, Cosimo I. Allo stesso modo è indice di civiltà e di cultura l'attenzione alla manutenzione di tutto il patrimonio fucecchiese, strade, edifici pubblici, parchi".

È intervenuto poi Alberto Boldrini di Azione: "Siamo estremamente felici di presentare per la prima volta alle elezioni amministrative di Fucecchio il progetto politico di Azione - Siamo Europei. Si tratta di una lista estremamente giovane, composta da ben 8 under 30 su 14: una prevalenza di ragazze e ragazzi che possiedono già una grande esperienza politica e preparazione. Ci faremo portavoce delle istanze delle cittadine e dei cittadini di Fucecchio, dando risposte chiare ed efficaci ai bisogni delle persone che per troppo tempo sono state dimenticate dalla politica, impiegando sempre quella competenza che rimane per noi un riferimento fondamentale.

Stiamo con chi ha governato questa città per tutti questi anni, stiamo con l'esperienza e la preparazione della nostra candidata Emma Donnini, stiamo con chi vuole far crescere ancora di più questo comune per dare a Fucecchio, finalmente, il primo sindaco donna della sua storia".

“La lista 'Insieme per Fucecchio' - ha detto Fabio Monti - è nata 5 anni fa per offrire a tutti i Fucecchiesi l'opportunità di contribuire alla vita politica e all'amministrazione della nostra città senza vincoli di partito. In questi anni, pur non esprimendo consiglieri alle scorse elezioni amministrative, abbiamo preso parte attiva a tutte le occasioni partecipative organizzate dall'Amministrazione comunale. Oggi, siamo qui per garantire il nostro sostegno al programma presentato da Emma Donnini. Come i tanti cittadini che hanno partecipato alla campagna d'ascolto della nostra candidata, abbiamo dato il nostro contributo alla scrittura del programma, che siamo convinti contenga le politiche di cui Fucecchio avrà bisogno nei prossimi anni. Investimenti, lavoro, commercio, sicurezza e decoro urbano, cultura, solidarietà - tutto questo è contenuto nel programma che presentiamo ai cittadini. Li raggiungeremo nelle piazze e nelle

case, con la grinta, l'entusiasmo e la concretezza di 5 anni fa. Con me, che nuovamente sarò capolista, ci saranno Stefania Tamburini, Andrea Benvenuti, Miroslava Svurova, Resti Demiri, Laura La Verde, Pietro Domenico Lazzaro, Mariagrazia Morrone, Moreno Sabatini, Monica Bagni, Gennaro Guerra. Siamo convinti che questa squadra darà un contributo decisivo alla campagna elettorale di Emma Donnini, candidata a Sindaco di Fucecchio, con un solo obiettivo in testa: fare il bene della nostra Fucecchio straordinaria.

"La nostra lista - ha detto infine Manuele Vannucci di Alleanza Verdi-Sinistra-Possibile - nasce con delle idee ben chiare, sintetizzabili nella giustizia sociale e nella giustizia ambientale, che vogliamo concretizzare sui bisogni delle persone e del nostro territorio. Le difficoltà delle persone sono sempre più urgenti e diversificate, le associazioni di volontariato fanno un lavoro incredibile, l'amministrazione dà loro una mano, ma le risorse sono sempre insufficienti. Il nostro ruolo sarà quello di dare risposte strutturali, in previsione dei cambiamenti economici e climatici che ci attendono nei prossimi anni. Con Emma Donnini sappiamo di avere una guida attenta e sensibile ai bisogni delle persone, e per questo siamo qua al suo fianco.”

Fonte: Ufficio Stampa