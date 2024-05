Incendiato cassonetto alla scuola media di Sovigliana, si pensa a una 'bravata'

Incendio nei pressi della scuola media 'Leonardo da Vinci' di Sovigliana questa mattina. Alcuni ragazzi sono usciti e sono tornati a casa accompagnati dai genitori, altri sono rientrati vista la fine dell'emergenza. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e i carabinieri della compagnia di Empoli. Non ci sono feriti. La situazione è tranquilla anche se si devono capire le cause del rogo. Gli autori del gesto sarebbero entrati da fuori appiccando il fuoco in un cassonetto. Si pensa a una bravata.

I commenti

"Guardiamo con preoccupazione a quanto accaduto alla scuola Leonardo da Vinci di Sovigliana. Non ci sono ancora certezze sulla natura dell'incendio, ma da prime indiscrezioni sembra trapelare la notizia che sarebbe di natura dolosa dopo un'infrazione. Se tali indiscrezioni fossero confermate sarebbe l'ennesima riprova del fatto che la sicurezza è una priorità assoluta. Basta tolleranza verso il dilagare preoccupante di episodi criminali, è un dovere per chi si candida ad amministrare Vinci", dichiara Manuela Mussetti Responsabile di Fratelli d'Italia a Vinci.

"Adesso basta tolleranza con i criminali. Un gesto così vergognoso, a danno dei ragazzi e delle loro famiglie merita una risposta adeguata. Essere buoni con chi delinque vuol dire tradire la gente per bene. Massima solidarietà ai ragazzi, alle loro famiglie, al corpo insegnanti e a tutta la cittadinanza per quanto accaduto. Sulla sicurezza non si scherza inaugureremo un clima di tolleranza zero verso i delinquenti", dichiara il candidato sindaco del centrodestra per Vinci, Alessandro Scipioni.