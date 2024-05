Spaccata col tombino in un negozio di telefonia di Fucecchio

Spaccata alle prime luci dell'alba in un negozio di telefonia di Fucecchio. Alle 5.20 circa è scattato l'allarme da E-Cell in via Trieste, a due passi dal centro. Pare che due persone avrebbero fatto irruzione spaccando la vetrata principale con l'aiuto di un tombino, portando via alcuni smartphone e il fondo cassa. Non è ancora quantificato il danno. Sul posto il corpo Vigili Giurati e i carabinieri. I ladri non sono stati trovati nell'immediatezza dei fatti. Pare che una residente, allarmata dal rumore provocato e dal suono dell'allarme in funzione, abbia visto due persone scappare. L'area rientra nella videosorveglianza comunale, alcune immagini potrebbero dare info utili alle forze dell'ordine. La dinamica è la stessa del furto avvenuto al Fastweb Store di Empoli in via Roma di qualche giorno fa.