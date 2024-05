Zingaretti ospite del Pd di Empoli, confronto con i Giovani Democratici

Nicola Zingaretti, candidato del Partito Democratico alle elezioni europee nella circoscrizione Centro, sarà ospite a Empoli domani, giovedì 9 maggio.

Alle 17 al comitato elettorale di Alessio Mantellassi, in via Leonardo da Vinci 3, si terrà un confronto fra Zingaretti e i candidai e le candidate dei Giovani democratici al consiglio comunale: Gianni Bagnoli, Raffaele Donati, Sara Fluvi e Sofia Sostegni.

Ci sarà anche il candidato sindaco Alessio Mantellassi.

Temi centrali le politiche giovanili e la qualità della vita dei giovani in Europa.

A fine incontro sarà offerto un aperitivo.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa