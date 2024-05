Alia, il progetto 'Ecomercato' arriva a Empoli: migliorare la raccolta differenziata fra i banchi

Si è svolta questa mattina, 9 maggio, la conferenza stampa di presentazione del progetto 'Ecomercato'.

Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorado il decoro delle aree coinvolte e velocizzando le successive operazioni di pulizia. Questi gli obiettivi che stanno dietro la firma del protocollo d’intesa sull’Ecomercato, siglato da Alia Multiutility, Comune di Empoli e dalle associazioni di categoria che rappresentano i venditori ambulanti, Confesercenti e Confcommercio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di svolgere attività di sensibilizzazione sull’importanza del decoro e del senso civico all’interno degli spazi pubblici, per favorire comportamenti virtuosi che migliorino la raccolta differenziata e contribuiscano a diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire le aree interessate dal mercato, evitando l’abbandono e la dispersione di grandi quantità di blister e shopper in plastica.

Il protocollo prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, dell’esistenza di una situazione di scarsa attenzione nei confronti dello spazio pubblico, di un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e di grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato nel corso del mercato settimanale. Nel frattempo, è già stata condotta una prima fase di sperimentazione del progetto Ecomercato, così da iniziare a educare e informare i banchisti e i venditori ambulanti attraverso la distribuzione di materiale informativo e la consegna di sacchi neri (per la raccolta dei rifiuti non differenziabili) e sacchi azzurri (per la raccolta degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak).

I risultati dei primi mesi

In pochi mesi la sperimentazione ha portato a un incremento del 9% della raccolta differenziata (dal 61% al 70%, su circa 1.000 chilogrammi di rifiuti raccolti in media ogni settimana) rilevata al termine del mercato centrale del giovedì.

Da questi risultati incoraggianti nasce ora la volontà di rendere il progetto stabile e strutturato e di coinvolgere non solo i venditori ambulanti, ma anche gli stessi frequentatori del mercato, per accrescere il senso civico e promuovere comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Distribuzione di materiale informativo e di sensibilizzazione fra i banchi del mercato (foto Gonews.it)

Le parole dei protagonisti

Nicola Ciolini, vice presidente di Alia Multiutility

"Per noi è fondamentale cercare di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le varie categorie economiche nel rispettare l'ambiente, condividendo con loro gli sforzi che ogni giorno facciamo per mantenere pulite le nostre città. E' infatti soprattutto grazie alle piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi che si può contribuire ad aumentare di gran lunga qualità e quantità della raccolta differenziata ea combattere il degrado e l'inciviltà.

La firma di questo protocollo di intesa, che sta alla base del progetto 'Ecomercato', è un passo avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale fra li ambulanti, ma anche e soprattutto tra i tanti cittadini che frequentano questo mercato. Un passo avanti che, già in una breve fase di sperimentazione, ha dato risultati molto positivi".

Alessandro Costagli, presidente Confcommercio Empolese Valdelsa

"Un'iniziativa lodevole, anche nell'ottica di evitare la dispersione dei rifiuti nell'area circostante il mercato, incluse le acque del torrente Orme. La sostenibilità è un impegno a cui tutti siamo chiamati. Bene quindi promuovere comportamenti virtuosi tra operatori e clienti dei mercati. Non sono solo luoghi di shopping, ma anche di socialità e educazione."

Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa

"Migliorare il decoro e facilitare le operazioni di pulizia nelle fasi post mercato sono un obiettivo condiviso da Confesercenti. Il tema della raccolta differenziata riguarda tutti, ed è compito di ognuno dei soggetti coinvolti promuovere comportamenti per ridurre al minimo la produzione dei rifiuti. Il protocollo, a nostro avviso, va proprio in questa direzione, coinvolgendo tutti dagli operatori del mercato fino a chi si occupa della raccolta, attraverso una corretta informazione e comportamenti virtuosi si possono raggiungere importanti risultati. Auspichiamo che queste azioni possano essere replicate in tutti gli altri Comuni del territorio"

L'assessore al comune di Empoli, Massimo Marconcini

"Mi preme dire innanzitutto che qui avevamo un problema grosso legato alla plastica nell'orme, molti dei sacchetti di plastica una volta terminato il mercato finivano nelle acque del torrente, adesso il problema è stato risolto anche attraverso l'installazione di ringhiere a maglie più fitte", esordisce l'assessore alla tutela del territorio.

Si sofferma poi sul protocollo d'intesa fra Alia Multiutility e Comune: "La firma di questo accordo va nella direzione di migliorare ulteriormente la presa in carica dei rifiuti, attraverso una migliore gestione del servizio di raccolta che vede al centro una collaborazione ancora più solida fra operatori, Alia e amministrazione comunale"

La mattinata è proseguita con la distribuzione di materiale informativo e di sensibilizzazione fra i banchi del mercato in centro storico.