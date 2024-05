Bicincittà Empoli, le modifiche al traffico per il passaggio dei ciclisti

Torna la pedalata “Bicincittà”, evento sportivo all’insegna della sostenibilità e mobilità dolce, organizzato dal Comitato territoriale Uisp Empolese Valdelsa. Appuntamento domenica 12 maggio 2024, un percorso di circa 7 km che dal Palazzetto dello Sport “Albano Aramini” arriverà fino al parco di Serravalle.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione in alcune vie cittadine interessate dal passaggio dei ciclisti.

NEL DETTAGLIO - Con l’ordinanza 291 del 7 maggio 2024 (https://bit.ly/3JMTIjL) sarà sospesa la circolazione dalle 10 alle 12, temporaneamente, su tutto il percorso interessato dalla manifestazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

IL PERCORSO – Ritrovo di fronte al Palazzetto dello Sport “Albano Aramini”, partenza dal parcheggio di via delle Olimpiadi, percorrenza via delle Olimpiadi, via della Tinaia, via del Piano della Tinaia, via Arnovecchio, via del Ponte, via di Cortenuova, via Serravalle e San Martino, parcheggio del parco di Serravalle, arrivo e ristoro al Green Bar.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa