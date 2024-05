Carnovalini e Rastello raccontano il loro giro d'Europa a piedi a La Calamita

Sabato 11 maggio alle ore 17:30 presso il centro “La Calamita” (Piazza Salvo D’Acquisto 5 - Fucecchio), nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Sezione per festeggiare i 50 anni dalla fondazione, avremo come ospiti Riccardo Carnovalini e Anna Rastello che verranno a parlarci della loro esperienza vissuta nell’attraversare a piedi tutta l’Europa “365 volte Europa: il racconto per immagini e parole di un viaggio a piedi durato un anno” .

Riccardo Carnovalini: fotografo, camminatore, cercatore di vie. Quarant'anni di viaggi lenti raccontati in libri , riviste, radio, televisione e incontri pubblici. La macchina fotografica è il terzo occhio che lo aiuta a raccontare il paesaggio. Ha pubblicato alcune centinaia di reportage dei suoi viaggi su quotidiani e riviste italiane e straniere. Tra le altre Airone, Atlante, Epoca, L'Europeo, PleinAir, Tours, La Stampa, La Repubblica e ha collaborato con la RAI.

Anna Rastello : nel 2011 si è messa a camminare per una promessa e ora continua a camminare per una società migliore. Appassionata da sempre di scienze psicologiche ha acquisito una preparazione da Counselor, convinta che le relazioni tra le persone e quelle tra le persone e l'ambiente siano fondamentali per un buon vivere. Dal 1997 si informa e forma per modificare lo sguardo sulle disabilità e le fragilità, è autrice di tre libri, in cui racconta vite e cammini.

L’ingresso è gratuito, vi aspettiamo numerosi per conoscere Riccardo e Anna!

Fonte: CAI Valdarno Inferiore