Buongiorno oggi ringrazio Manuela per questa ricetta molto buona realizzata con crema di carote. Utilizzate carote biologiche con il loro ciuffo così con questo faremo il pesto e non butteremo via niente.

Manuela ha iniziato a seguire Radio Lady per caso, vivendo a Firenze in Fm non arriva il segnale ma grazie al Dab+ ci ha ascoltato mentre era in macchina e così mi ha detto che ha sintonizzato il canale.

Io ho sempre gettato via i ciuffi delle carote, ma in realtà si possono essere utilizzati per preparare zuppe, vellutate, risotti e come in questa ricetta per fare il pesto. Meglio non utilizzare il fogliame morto ma bello verdee i gambi più spessi toglierli.

Vi lascio alcuni link dove troverete come utilizzare al meglio le barbe di carote:

www.lacucinaitaliana.it/article/come-riutilizzare-barbe-di-carota-zero-sprechi-ricette/

www.greenme.it/casa-e-giardino/trucchi-e-consigli/ciuffo-carote-trucchi/

www.cookist.it/

Caserecce al pesto di carote

Ingredienti per 4 persone

350 gr di caserecce o altra pasta

Per la crema:

6 carote con ciuffo

1 cipolla dorata

1 spicchio di aglio

250 ml di brodo o acqua

40 gr di parmigiano Reggiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Per il pesto:

6 ciuffi di carote

1 spicchi di aglio

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di anacardi tostati

Mezzo succo di limone

Sale

Preparazione

Pelate le carote tenendo da parte i ciuffi. Tagliatele a rondelle, tritate la cipolla e l’aglio. Fate appassire in un filo di olio in padella l’aglio e la cipolla. Aggiungete le carote e coprite con il brodo. Fate cuocere per 7-8 minuti finché le carote non saranno tenere e regolate di sale e pepe. Frullate in crema e ritrasferite nella stessa padella. Aggiungete il formaggio. Cuocete al dente la pasta in acqua bollente salata. Nel frattempo preparate il pesto frullando tutti gli ingredienti e tenete da parte. Scolate la pasta e saltate con un mestolo di acqua di cottura nella padella con la crema di carote. Impiattate e ultimate con del pesto, qualche anacardo e qualche ciuffetto delle carote.

Manuela da Firenze

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.