Convegno "La figura femminile fra arte e quotidiano" a Volterra

Il convegno “La figura femminile fra arte e quotidiano. Conoscere per rispettare” che si volgerà sabato 11 maggio 2024 alle ore 10.00 presso il Centro Studi S.M. Maddalena della Fondazione CRVolterra, è un evento collaterale della mostra virtuale intitolata “Pàthos. Valori, passioni, virtù (online su www.pathos-raccolte.it fino al 15 maggio 2024), promossa dalla Commissione per i Beni e le Attività Culturali di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, per la valorizzazione culturale di R’Accolte, il più grande catalogo multimediale in Italia. Lo scopo, offrire al pubblico l’opportunità di esplorare e comprendere le collezioni d’arte delle Fondazioni in modi del tutto innovativi.

L’incontro di sabato mattina è organizzato dalla Fondazione CRV per sensibilizzare sul tema della donna, partendo dall’analisi delle opere “Genesi” dell’artista Emilio Lapi (selezionate all’interno della collezione d’arte della Fondazione per la partecipazione alla mostra virtuale e attualmente esposte nella Sala Mino e Giovanni Rosi del Centro Espositivo S.M.Maddalena) per poi affrontare l’argomento estremamente attuale della violenza di genere.

Presenti come relatori, la storica dell’arte Lisa Guarducci, la psicologa del UF Consultoriale AVC Maria Grazia Calastri che interverrà sul tema della psicologia nella violenza di genere, il commissario di Volterra Eva Ghilli che interverrà sul tema della violenza di genere ed affettività.

L’accoglienza e coffee break saranno curati dall’Istituto Tecnico Commerciale F. Niccolini di Volterra, sezione Alberghiero accoglienza e sala, mentre il link al collegamento streaming sarà consultabile nella sezione Eventi & News sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

L’evento è aperto a tutti.

Fonte: Ufficio Stampa