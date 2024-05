Due medici inviati a Gaza raccontano le sofferenze della Palestina all'Università di Pisa

Lunedì 13 maggio, alle ore 17.00, nell'Aula VI del Palazzo La Sapienza, avrà luogo una discussione pubblica sulla situazione umanitaria nei Territori Palestinesi Occupati con gli interventi di Elda Baggio (Medici Senza Frontiere Italia) e Angelo Stefanini (Palestine's Children's Relief Fund). La discussione sarà moderata da Valentina Mangano (CISP) e da Alessandro Mario Amoroso (Scuola Superiore Sant’Anna). L'evento è a cura del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP) dell’Università di Pisa.

Da più di 200 giorni è in corso l’operazione militare del governo israeliano nella Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi terroristici del 7 ottobre, quando gruppi armati di Hamas hanno attaccato insediamenti militari e civili nel Sud di Israele, uccidendo 1200 persone e catturando più di 250 ostaggi. Dopo una prima tregua, in cui sono stati scambiati prigionieri di entrambe le parti, si negozia ancora senza successo per un cessate il fuoco e per la liberazione di tutti gli ostaggi.

Proprio in queste ore l’offensiva si sta estendendo anche a Rafah, città in cui si concentra adesso gran parte della popolazione della Striscia e centro nevralgico degli aiuti umanitari.

L’offensiva militare israeliana, condotta via terra e aria, e l’assedio che impedisce l’ingresso di acqua, cibo, carburante e forniture mediche, hanno già provocato la morte di decine di migliaia di palestinesi, due terzi dei quali erano donne e bambini, lo sfollamento di oltre due milioni di persone, e ha portato a una crisi sanitaria senza precedenti.

Grazie alla presenza dei due medici, Elda Baggio e Angelo Stefanini, membri di organizzazioni umanitarie internazionali con un'esperienza professionale di lungo corso nei Territori Palestinesi Occupati, l’evento mira a comprendere l’impatto dell’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza – che le Nazioni Unite hanno definito sproporzionata e indiscriminata – sulla vita e sulla salute della popolazione civile palestinese nelle sue molteplici dimensioni e ad approfondirne le implicazioni sul piano del diritto internazionale umanitario.

****

Elda Baggio è medico-chirurgo specialista in chirurgia vascolare. Docente all’Università di Verona, è tra le fondatrici di Women in Surgery Italia. Da tredici anni lavora con Medici Senza Frontiere (MSF) Italia di cui è attualmente vicepresidente. Con MSF ha lavorato in Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Yemen, Iraq, Burundi, Somalia, Siria e Palestina. A Gaza, ha lavorato negli ospedali di Al-Awda e Al-Shifa.

Angelo Stefanini è medico-chirurgo specialista in igiene e salute pubblica. Ha lavorato per anni in ospedali rurali in Africa orientale. Ha insegnato alle università di Leeds (Regno Unito), Makerere (Uganda) e Bologna, dove ha fondato il Centro di Salute Internazionale (CSI). Nella Palestina occupata è stato direttore dell’ufficio locale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) e del programma sanitario della cooperazione italiana (2008-2011). Dal 2015 al 2023, come volontario del Palestinian Children’s Relief Fund, ha compiuto missioni periodiche nella Striscia di Gaza, collaborando al rafforzamento del sistema sanitario locale.

Valentina Mangano è direttrice del CISP e docente di Parassitologia presso l'Università, dove si occupa di malattie parassitarie associate alla povertà e di salute globale.

Alessandro Mario Amoroso è ricercatore in Diritto internazionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna, dove si occupa di Diritto internazionale umanitario e diritti umani in contesti di guerra.

Fonte: Università di Pisa