Empoli in Azione ricorda le vittime di Tuti e Peppino Impastato

Oggi 9 maggio, ricorre la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Empoli in Azione ha voluto ricordare le vittime empolesi del terrorismo, deponendo in viale Boccaccio dei fiori, sul cippo che ricorda il sacrificio del Brigadiere di Pubblica Sicurezza Leonardo Falco, dell’Appuntato di P.S. Giovanni Ceravolo e dell’Appuntato di P.S. Arturo Rocca, vittime del terrorista neofascista Mario Tuti.

Inoltre, abbiamo depositato anche un mazzo di fiori sul cippo nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli per ricordare Peppino Impastato ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Per non dimenticare.