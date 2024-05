Fi-Pi-Li, manutenzioni in due notti tra Empoli e Montelupo

Chiusure in Fi-Pi-Li tra Empoli e Montelupo nei prossimi giorni per lavori sulla pavimentazione stradale e per il rifacimento della segnaletica orizzontale. L'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha determinato la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro dalle ore 22 di giovedì 9 maggio alle 6 di venerdì 10 maggio 2024 e per il solo ripristino della pavimentazione stradale, chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Empoli Est, dalle ore 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 maggio 2024.