Finali nazionali under19, Lupi in corsa per il titolo: il calendario delle partite

I Lupi S. Croce, campioni territoriali e regionali per la categoria Under 19 maschile, stanno preparando l’assalto ai campionati nazionali del 14-19 maggio. Un evento prestigioso dove accedono soltanto le migliori di tutta Italia, pronte a contendersi lo “scudetto” davanti a tantissimi spettatori e altrettanti addetti ai lavori.

Le partite si svolgeranno in Umbria, tra San Giustino, Città di Castello, Selci Lama, Sansepolcro, Trestina. Non vicino ma nemmeno lontanissimo, per questo si attende una presenza costante di supporters biancorossi, destinata a crescere con l’avanzare del torneo.

Risultano ammesse alla manifestazione 27 squadre. 20 di queste, in base al ranking delle rispettive regioni (stagione 2022-23) affronteranno le qualificazioni:

14 squadre prime classificate delle regioni dal 8° al 21° posto della classifica delle 21 regioni in base al Ranking;

5 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 6° posto della classifica delle 21 regioni in base Ranking;

1 squadra terza classificata delle regioni al 1° posto della classifica in base al ranking.

Saranno suddivise in cinque gironi da quattro squadre: le vincitrici di questi raggruppamenti si uniranno alle 7 “big” (prime classificate delle regioni dal 1° al 7° posto del ranking). 12 formazioni in totale che rappresenteranno il “gotha” della pallavolo italiana Under 19 maschile e che inizieranno a sfidarsi per il titolo suddivise ancora una volta in gironi (4, da 3 formazioni ciascuno).

Ma ci sarà modo di riparlarne e di approfondire. Tornando alla fase di qualificazione, i Lupi S. Croce giocheranno al Palasport di Trestina, girone E, contro i campioni regionali del Trentino, BI Network Pallavolo C9, quelli dell’Alto Adige, STS Volley Bolzano, e i sardi del Quadrifoglio Volley di Porto Torres, Sassari.

Questo il calendario:

- martedì 14 maggio, 09.00: Lupi S. Croce-Quadrifoglio Volley

- martedì 14 maggio, 17.00: STS Volley Bolzano-Lupi S. Croce

- mercoledì 15 maggio, 09.00: Lupi S. Croce-BI Network Pallavolo C9

Dovessero qualificarsi, i ragazzi di Pagliai approderebbero nel girone H con due delle “7 sorelle”, Marino Volley (1° classificata Lazio) e Diavoli Rosa Brugherio (1° classificata Lombardia). Le due gare in programma per questo raggruppamento si svolgerebbero giovedì 16 maggio, una alle 10 del mattino, una alle 16.

Tutti i dettagli e le info alla pagina: https://finalinazionali.federvolley.it/finali-nazionali-giovanili-under-19-maschile-2024

Tutte le partite delle Finali Nazionali (e quindi anche quelle dei Lupi) saranno visibili in live streaming su You Tube, sul canale ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. Qui l’elenco delle partite.

La delegazione biancorossa sarà composta dai seguenti atleti: Baldini Tommaso (C ), Camarri Lorenzo (P), Gallina Gabriele (P), Cani Geraldo (S), Garibaldi Michele (S), Gjoni Cristian (S), Loreti Luca (L), Mati Pardo (O), Matteini Alessio (S), Montini Alberto (S), Moretti Marco (L), Pieri Iacopo (C ), Russo Giacomo (O), Sorri Edoardo (O).

Staff tecnico: Pagliai Alessandro, Morando Matteo, Bulleri Michele. Scoutman: Finisini Giacomo. Fisioterapista: Fontana Giampaolo. Dirigenti: Zingoni Fausto, Giannini Claudio.

Gli obiettivi della spedizione? Ambiziosi. Prima di tutto, qualificarsi tra le migliori 12. E poi cercare di portare Santa Croce sull’Arno (e la Toscana tutta) più in alto possibile sulla scala della pallavolo nazionale.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa