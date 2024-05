Fiorentina ancora in finale di Conference, sei fiducioso? Il sondaggio di gonews.it

A distanza di un anno la Fiorentina torna a giocare un'altra finale di Conference League, dopo l'amara sconfitta dell'ultima edizione per 2-1 contro il West Ham. Sarà la terza finale in due anni tra Coppa Italia e Conference League e molto probabilmente potrebbe essere anche l'ultima occasione di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina gigliata.

Decisivo il pareggio in casa del Club Brugge per 1-1 che, sommato alla vittoria dell'andata, porta la Fiorentina in finale. La data da segnare è quella del 29 maggio alle ore 21 allo stadio Aghia Sophia di Atene, capitale greca.

