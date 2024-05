Giornata internazionale dell’Infermiere: gli eventi a Firenze e Pistoia

Doppio appuntamento a Firenze e Pistoia in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra in tutto il mondo il 12 maggio.

In particolare, sabato 11 maggio (dalle 8.30 alle 13.30) a Pistoia, al Grand Hotel Villa Cappugi (in via di Collegigliato 45) e lunedì 13 maggio (dalle 14 alle 19) a Firenze, presso AC Hotel (in via Luciano Bausi 5), l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze e Pistoia ha organizzato due appuntamenti formativi.

"Nell’occasione il nostro Ordine, come ogni anno, celebrerà questa ricorrenza, approfondendo storia e presente dell’infermieristica con due appuntamenti, uno a Firenze e l’altro a Pistoia – commenta David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze-Pistoia -. Abbiamo scelto di organizzare due appuntamenti per questa ricorrenza, a Firenze e Pistoia, con l’obbiettivo di consentire a tutti gli infermieri del nostro Ordine di partecipare. Iniziative che rimarcheranno l’impegno e la professionalità della categoria, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Sarà, come sempre, anche il momento per accogliere e celebrare i neo laureati con il loro giuramento, una cerimonia che consacra il professionista all’esercizio di un ideale di servizio".

A Pistoia, sabato 11, dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine, i lavori inizieranno con Lorenzo Fenech, professore associato Sda Bocconi, che parlerà de “Il posizionamento della professione infermieristica oggi”. A seguire, a Monica Marini, dirigente della sanità, welfare e coesione sociale Regione Toscana, illustrerà “La delibera R.T. 1508/2022 come declinazione del DM 77/2022: il ruolo dell’infermieristica”. Si proseguirà con Paolo Zoppi, direttore del Dipartimento di assistenza infermieristica e Ostetrica Ausl Toscana Centro, con “Lo sviluppo dei modelli infermieristici territoriale e ospedaliero nell’azienda Toscana Centro”. Alle 11.30 ecco “Il cambiamento inizia da qui: la prescrizione infermieristica” con Giovanni Grasso, presidente di Opi Toscana e di Opi Arezzo. Dopo le conclusioni del presidente Nucci, alle 12 si passerà al giuramento dei neolaureati, alla presenza anche di Barbara Caposciutti e Maddalena Troja, rispettivamente vicepresidente e segretaria di Opi Firenze-Pistoia.

Per l’evento fiorentino, lunedì 13 maggio, dopo i saluti istituzionali di David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze-Pistoia, si parlerà di “Infermieri e cittadini oggi” con Franco Alajmo, coordinatore regionale rete tribunale per i diritti del malato (Cittadinanza attiva Toscana Aps), e Letizia Bocciardi di Ats Osservatorio Oloshealth Cittadinanza attiva Toscana. A seguire con Angelo Mastrillo, consulente Fnopi, si discuterà sul “Posizionamento della professione infermieristica alla luce dei dati degli ultimi 10 anni”. Alle 15.40 Pietro Giurdanella parlerà de “Le sfide del 2024 per Fnopi”. A seguire, Mara Mattioli, direttrice del corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Bologna, parlerà de “Il cambiamento inizia da qui: la laurea magistrale a indirizzo clinico” seguita da Luca Fialdini, segretario di Opi Toscana e presidente di Opi Massa Carrara, con “Il cambiamento inizia da qui: la prescrizione infermieristica”. Dopo le conclusioni del presidente Nucci, alle 17.20 sarà la volta del giuramento dei neolaureati, alla presenza anche di Barbara Caposciutti e Maddalena Troja, rispettivamente vicepresidente e segretaria di Opi Firenze-Pistoia.

Gli eventi, moderati dalla giornalista Lisa Ciardi, si concluderanno con un omaggio speciale alla professione infermieristica, da parte di “Rose Barni”, azienda che presenterà la rosa “La Cura®”. Questa rosa nasce da una specifica selezione di varietà studiate e create in modo specifico in modo mirato per la professione infermieristica, a seguito di un’idea nata durante il periodo della pandemia e finalizzata a riconoscere l’impegno degli infermieri. La rosa verrà consegnata agli iscritti più giovani: a Giulia Mastripieri (classe 2002) per Pistoia e a Gabriele Federici Orsini (2001) per Firenze. Saranno poi loro a darla ai direttori infermieristici che la collocheranno in due strutture sanitarie, una a Firenze e una a Pistoia. Nella loro collocazione finale, le rose saranno accompagnate da una targa che ne ricorderà il significato, offerta dall’azienda Più Carattere Diani Ubaldo di Diani Daniele, con sede a Casalguidi (Pistoia).

Per iscriversi: https://opifipt.com

Fonte: Ufficio Stampa