Giro d'Italia, a Rapolano spettatrice si sente male in tribuna a 6 metri d'altezza

Intorno alle ore 18 di questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Siena, a supporto del Giro d'Italia, sono intervenuti a Rapolano Terme per soccorso a persona. Una donna ha accusato un malore, ma trovandosi sopra una tribuna mobile montata per il pubblico posta a circa 6 metri da terra, è stato necessario l'intervento dell’autoscala proveniente da Siena per poter riportare la donna a terra e affidarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso.