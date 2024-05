Grave una donna di 58 anni a bordo della sua bicicletta dopo un impatto ieri sera in via Baracca contro uno scooter. Il conducente del motorino è rimasto ferito lievemente, lo stesso non si può dire della donna, portata in codice rosso all'ospedale di Careggi. La polizia municipale è intervenuta per i rilievi. Pare che i due mezzi stessero procedendo verso la stessa direzione, il centro, quando è avvenuto l'impatto.