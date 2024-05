Maltrattamenti fisici e psichici alla compagna, i carabinieri denunciano un 40enne nel Cuoio

Maltrattamenti fisici e psichici per limitare la libertà della compagna. Con questa accusa è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica un 40enne del Comprensorio del Cuoio.

I militari, dopo gli accertamenti a seguito di un intervento effettuato nelle precedenti settimane da una pattuglia impegnata nel controllo del territorio di competenza, hanno raccolto elementi in ordine a presunte reiterate condotte violente patite in ambito familiare, per le quali, fino a quel momento, la vittima non si era mai rivolta ai Carabinieri.

Al termine delle attività del caso, i militari hanno quindi provveduto a denunciare in stato di libertà la persona che avrebbe posto in essere, già da diverso tempo, i maltrattamenti.