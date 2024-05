Patto tra i candidati cdx Scipioni e Campinoti per la sicurezza tra Vinci ed Empoli

L'incendio alla scuola di Sovigliana è la goccia che fa traboccare il vaso.

"Dobbiamo stilare un protocollo di intesa per la sicurezza comune, vista anche la continuità di Empoli con le popolose aree urbane di Sovigliana e Spicchio. Furti, rapine, danneggiamenti di proprietà ed aggressioni sono ormai all'ordine del giorno. Colpa anche del degrado imperante e del buonismo delle amministrazioni. Sulla sicurezza bisogna cambiare passo. Vogliamo stipulare questo protocollo d'Intesa perché va ripensata la delega all'unione dei comuni della polizia locale. I sindaci debbono farsene capo direttamente". Dichiarano insieme i candidati del centrodestra a sindaco di Empoli e di Vinci Simone Campinoti ed Alessandro Scipioni.

"C'è bisogno di nuove assunzioni, per avere più personale e presidiare il territorio agenti. I nostri sindaci hanno sempre avuto preclusioni verso l'operazione Strade Sicure, ma i militari alla tazione di Empoli ed inviati anche nelle aree urbane di Sovigliana e Spicchio rappresenterebbero una garanzia per la sicurezza dei cittadini. Senza sicurezza non c'è libertà! Bisogna aprire anche un presidio congiunto a Sovigliana di polizia locale ed incrementare la videosorveglianza. Ci sono strumenti che possono coinvolgere direttamente i cittadini, come il controllo di vicinato, che permette di creare appositi comitati che si interfaccino con le autorità. Iniziative che il comune deve supportare. Non escludiamo poi convenzioni per corsi di difesa personale. Controlli frequenti nei parchi pubblici, che non possono diventare piazze di spaccio e di degrado dove regnano gli ubriachi. Sulla sicurezza c'è una differenza fondamentale con i nostri avversari: a noi interessa tutelare l'integrità delle persone oneste. Noi non siamo indulgenti con chi delinque. Riteniamo che il dovere degli amministratori sia tutelare la gente per bene".

Fonte: Ufficio Stampa